Ez lenne a lehülés? Ilyen lesz a mai időjárás

Ma is nagyon meleg lesz. Azt írták, hogy a hőmérséklet csúcsértékei többnyire 30-35 Celsius-fok, délkeleten viszont még 35-38 Celsius-fok körül lesznek pénteken.
Ez segíthet elviselni a meleget
A fátyol- és gomolyfelhők mellett általában többórás napsütés várható, főként délután lehetnek felhősebb periódusok. Elszórtan már számíthatunk záporra, zivatarra, ezek inkább a Duna mentén és attól keletre alakulhatnak ki.
Az északnyugatira, északira forduló szél megélénkül, többfelé megerősödik, és a zivatarokat erős, viharos széllökések kísérhetik.
Késő estére 19-27 Celsius-fok közé csökken a hőmérséklet.
A HungaroMet a közösségi oldalán nemrég arra hívta fel a figyelmet, hogy az éjféli óráktól egyre nagyobb területen megélénkült, több helyen meg is erősödött az északnyugatira, északira forduló szél. Hozzátették, amíg éjjel csak a Dunántúlon élénkült, erősödött meg a szél, addig napközben már sokfelé szeles időre készülhetünk.
Emellett a kevésbé szeles, konvergenciavonalban éjjel felhősebb maradt az idő és kisebb eső, zápor előfordult, sőt északkeletre zivatar is besodródott, majd hajnalban északnyugatra érkezett meg a vastagabb felhőtömb, melyből esőt, záport, néhol villámtevékenységet is észleltek
- tették hozzá.
Ma hozzávetőlegesen a késő délelőtti, déli óráktól kora estig főként a Dunától keletre szórványosan várhatók zivatarok viharos (60-80 km/h, helyenként akár >80-90 km/h) szél, jégeső (ált. < =2 cm), intenzív csapadék (10-30 mm) kíséretében. Az Északi-középhegység, illetve az Észak-Alföld egyes részein helyenként felhőszakadás (>= 30 mm) is kialakulhat. Napközben az Alpokalja térségében is előfordulhat egy-egy zivatar.