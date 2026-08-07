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hőmérséklet

Ez lenne a lehülés? Ilyen lesz a mai időjárás

4 órája
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Bár pénteken is nagyon meleg lesz, a megélénkülő, megerősödő északias szél segíthet elviselhetőbbé tenni a kánikulát - közölte a HungaroMet Zrt. péntek reggel Facebook-oldalán és a honlapján közzétett előrejelzésében.
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hőmérsékletzivatarcelsius fokmeleg

Ma is nagyon meleg lesz. Azt írták, hogy a hőmérséklet csúcsértékei többnyire 30-35 Celsius-fok, délkeleten viszont még 35-38 Celsius-fok körül lesznek pénteken.

meleg
Pénteken is meleg lesz.
Fotó: Mediaworks

Ez segíthet elviselni a meleget

A fátyol- és gomolyfelhők mellett általában többórás napsütés várható, főként délután lehetnek felhősebb periódusok. Elszórtan már számíthatunk záporra, zivatarra, ezek inkább a Duna mentén és attól keletre alakulhatnak ki.

Az északnyugatira, északira forduló szél megélénkül, többfelé megerősödik, és a zivatarokat erős, viharos széllökések kísérhetik.

Késő estére 19-27 Celsius-fok közé csökken a hőmérséklet.

A HungaroMet a közösségi oldalán nemrég arra hívta fel a figyelmet, hogy az éjféli óráktól egyre nagyobb területen megélénkült, több helyen meg is erősödött az északnyugatira, északira forduló szél. Hozzátették, amíg éjjel csak a Dunántúlon élénkült, erősödött meg a szél, addig napközben már sokfelé szeles időre készülhetünk.

Emellett a kevésbé szeles, konvergenciavonalban éjjel felhősebb maradt az idő és kisebb eső, zápor előfordult, sőt északkeletre zivatar is besodródott, majd hajnalban északnyugatra érkezett meg a vastagabb felhőtömb, melyből esőt, záport, néhol villámtevékenységet is észleltek

- tették hozzá.

Ma hozzávetőlegesen a késő délelőtti, déli óráktól kora estig főként a Dunától keletre szórványosan várhatók zivatarok viharos (60-80 km/h, helyenként akár >80-90 km/h) szél, jégeső (ált. < =2 cm), intenzív csapadék (10-30 mm) kíséretében. Az Északi-középhegység, illetve az Észak-Alföld egyes részein helyenként felhőszakadás (>= 30 mm) is kialakulhat. Napközben az Alpokalja térségében is előfordulhat egy-egy zivatar.

 

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