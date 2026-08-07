Ez lenne a lehülés? Ilyen lesz a mai időjárás

Ma is nagyon meleg lesz. Azt írták, hogy a hőmérséklet csúcsértékei többnyire 30-35 Celsius-fok, délkeleten viszont még 35-38 Celsius-fok körül lesznek pénteken.

Pénteken is meleg lesz.

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Ez segíthet elviselni a meleget

A fátyol- és gomolyfelhők mellett általában többórás napsütés várható, főként délután lehetnek felhősebb periódusok. Elszórtan már számíthatunk záporra, zivatarra, ezek inkább a Duna mentén és attól keletre alakulhatnak ki.

Az északnyugatira, északira forduló szél megélénkül, többfelé megerősödik, és a zivatarokat erős, viharos széllökések kísérhetik.

Késő estére 19-27 Celsius-fok közé csökken a hőmérséklet.

A HungaroMet a közösségi oldalán nemrég arra hívta fel a figyelmet, hogy az éjféli óráktól egyre nagyobb területen megélénkült, több helyen meg is erősödött az északnyugatira, északira forduló szél. Hozzátették, amíg éjjel csak a Dunántúlon élénkült, erősödött meg a szél, addig napközben már sokfelé szeles időre készülhetünk.

Emellett a kevésbé szeles, konvergenciavonalban éjjel felhősebb maradt az idő és kisebb eső, zápor előfordult, sőt északkeletre zivatar is besodródott, majd hajnalban északnyugatra érkezett meg a vastagabb felhőtömb, melyből esőt, záport, néhol villámtevékenységet is észleltek

- tették hozzá.