Újabb melegrekord dőlt meg: ilyen meleg még nem volt augusztus 20-án

Nemcsak az ünnepi programok miatt marad emlékezetes augusztus 20.: az ország több pontján 35 fok fölé emelkedett a hőmérséklet, Kübekházán pedig 39,5 fokot mértek. Ezzel új országos napi melegrekord született – olvasható a HungaroMet oldalán.

Rekordmeleggel telt augusztus 20.: az ország több pontján 35 fok fölé emelkedett a hőmérséklet, Kübekházán pedig 39,5 fokot mértek.

Fotó: Vémi Zoltán / MW

Az elmúlt napok időjárását egy nyugat felől érkező ciklon alakította, amelynek előoldalán egyre melegebb légtömegek érkeztek a Kárpát-medencébe. Ennek hatására csütörtökön, augusztus 20-án az ország nagy részén 35 fok fölé emelkedett a délutáni hőmérséklet.

Kübekházán 39,5 fokig emelkedett a hőmérséklet, amivel beállt az augusztus 20-i országos melegrekord. Ekkora értéket korábban Esztergomban 1992-ben, valamint Kecskeméten, K-pusztán 2000-ben mértek.

Budapesten is megdőlt a rekord

A fővárosban sem maradt el a rendkívüli hőség.

Az ünnep legmelegebb óráiban Újpesten 37,5 fokot mértek, amivel új fővárosi napi maximumhőmérsékleti rekord született.

A korábbi budapesti rekord 37,4 fok volt, amelyet 2000-ben Budapest Pestszentlőrincen mértek.

Az augusztus 20-i hőség így országos és fővárosi szinten is rekordot hozott, miközben az időjárás a következő napokban változékonyabbra fordulhat.

Miközben az ország egyik részén rekordhőség tombolt, augusztus 20-án a nyugati országrészre heves vihar csapott le, amely komoly károkat okozott.