Nem lassít a hőség, két rekord is megdőlt Budapesten

A HungaroMet két budapesti mérőállomásán is melegrekord született 2026. augusztus 3-án. Az egyik az éjszakai minimum-hőmérséklethez, a másik a nappali csúcshőmérséklethez kapcsolódott.

Kánikula Budapesten hajnalban sem engedett, napközben pedig 40 fokig forrósodott a levegő. Lágymányoson országos, Újpesten fővárosi melegrekord született

Fotó: Hatlaczki Balázs

Hőségrekordok dőltek meg Budapesten

Újabb hőmérsékleti rekordokat hozott a fokozódó kánikula Budapesten.

A HungaroMet adatai szerint augusztus 3-án az éjszakai és a nappali időjárás is szélsőségesen meleg volt a fővárosban.

Rekordmeleg volt a hajnal

Budapest Lágymányos állomáson mindössze 26,8 fokig hűlt le a levegő, így új fővárosi és országos napi legmagasabb minimum-hőmérsékleti rekord született. A korábbi csúcsot a János-hegy tartotta, ahol 2017-ben 25,1 fokot mértek. Az új érték azt mutatja, hogy az éjszakai órák sem hoztak valódi felfrissülést, a levegő hőmérséklete hajnalban is rendkívül magas maradt.

A kánikula nappal tovább erősödött. Budapest Újpesten 39,6 fokos maximum-hőmérsékletet regisztráltak, amellyel megdőlt a fővárosi napi melegrekord. Az előző rekord szintén Újpesthez kötődött: 2017-ben 38,7 fokot mértek. Az új csúcs csaknem egy teljes fokkal haladta meg a kilenc évvel korábbi értéket.

A HungaroMet szerint a szélsőértékeket minden esetben részletesen ellenőrzik, mivel a helyi hatások és a mérési körülmények is befolyásolhatják az adatokat. A rekordok a kánikula erejét egyértelműen jelzik.