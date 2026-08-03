Budapesten a minimum- és a maximum-hőmérsékleti rekord is megdőlt

Vasárnap két fővárosi hőmérsékleti rekord is megdőlt Budapesten. A melegrekord a hajnali legalacsonyabb és a nappali legmagasabb hőmérséklet esetében is új értékre emelkedett – közölte a HungaroMet Zrt.

A tartós hőség miatt Budapesten két fővárosi hőmérsékleti rekord is megdőlt augusztus 2-án

Fotó: Hatlaczki Balázs

A HungaroMet tájékoztatása szerint Budapest János-hegy állomáson 25,8 Celsius-fokos minimumhőmérsékletet mértek, amely új fővárosi rekordnak számít augusztus 2-ára. A korábbi rekord 24,3 Celsius-fok volt, ezt 2017-ben Budapest Zugligeten regisztrálták.

A nappali órákban Budapest Lágymányos állomáson 39,4 Celsius-fokot mértek, amellyel szintén megdőlt az erre a napra vonatkozó fővárosi rekord. Az előző csúcsérték 38,9 Celsius-fok volt, amelyet 1949-ben Budapest Budatétény állomáson mértek.

A HungaroMet szerint a tartós hőség következtében a fővárosban egyetlen nap alatt a hajnali és a nappali hőmérsékleti rekord is megváltozott.