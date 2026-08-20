Újpesten 37,5 fokig emelkedett a hőmérséklet csütörtökön. Ezzel megdőlt a korábbi melegrekord, amit még 2000-ban regisztráltak.
Megdőlt a fővárosi melegrekord csütörtök délután az előzetes adatok szerint: Újpesten 37,5 Celsius-fokot mértek - közölte a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán.
Megdőlt a fővárosi melegrekord csütörtökön
Azt írták: a nyugatra, északnyugatra hullámzó front előoldalán meglehetősen meleg légtömeg áramlott az ország fölé csütörtökön, olyannyira, hogy Kübekházán 39,5 fokot regisztrált a mérőállomás, ami megegyezik az 1992-ben Esztergomban és a 2000-ben Kecskeméten ezen a napon mért értékkel, így beállt a napi országos melegrekord - írja az MTI.
A budapesti viszont meg is dőlt: Újpesten 37,5 fokig emelkedett a hőmérséklet, ami egy tized fokkal több, mint a 2000-ben regisztrált korábbi csúcs - írták.
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Tetőzik a hőség csütörtökön
A HungaroMet Nonprofit Zrt. korábbi közleménye szerint pénteken tetőzik a hőség, a legmelegebb órákban akár 31-38 Celsius-fok és többfelé zápor, zivatar lehet, majd a hétvége további részében kissé csökken a nappali felmelegedés mértéke, vasárnap 25 és 32 Celsius-fok között alakulnak a maximumok, miközben a csapadék esélye is csökken.