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Újpesten 37,5 fokig emelkedett a hőmérséklet csütörtökön. Ezzel megdőlt a korábbi melegrekord, amit még 2000-ban regisztráltak.
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fővárosi melegrekordÚjpestkánikulamelegrekord

Megdőlt a fővárosi melegrekord csütörtök délután az előzetes adatok szerint: Újpesten 37,5 Celsius-fokot mértek - közölte a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán.

Megdőlt a fővárosi melegrekord pünkösd hétfőn
Megdőlt a fővárosi melegrekord csütörtökön / Fotó: Linda Gerbec / Usplash (Képünk illusztráció)

Megdőlt a fővárosi melegrekord csütörtökön

Azt írták: a nyugatra, északnyugatra hullámzó front előoldalán meglehetősen meleg légtömeg áramlott az ország fölé csütörtökön, olyannyira, hogy Kübekházán 39,5 fokot regisztrált a mérőállomás, ami megegyezik az 1992-ben Esztergomban és a 2000-ben Kecskeméten ezen a napon mért értékkel, így beállt a napi országos melegrekord - írja az MTI.

A budapesti viszont meg is dőlt: Újpesten 37,5 fokig emelkedett a hőmérséklet, ami egy tized fokkal több, mint a 2000-ben regisztrált korábbi csúcs - írták.

Tetőzik a hőség csütörtökön

A HungaroMet Nonprofit Zrt. korábbi közleménye szerint pénteken tetőzik a hőség, a legmelegebb órákban akár 31-38 Celsius-fok és többfelé zápor, zivatar lehet, majd a hétvége további részében kissé csökken a nappali felmelegedés mértéke, vasárnap 25 és 32 Celsius-fok között alakulnak a maximumok, miközben a csapadék esélye is csökken.

 

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