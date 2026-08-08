Megdőlt a hajnali melegrekord pénteken

A HungaroMet a melegrekordról azt írta, az éjjeli-hajnali időszak az ország nagy részén továbbra sem hozott számottevő felfrissülést, több helyen maradt 25 Celsius-fok felett a hőmérséklet a leghűvösebb órákban is.

Hajnali melegrekord dőlt meg

Fotó: Hatlaczki Balázs

Budapest, Lágymányos állomáson mindössze 27,2 Celsius-fokig csökkent a hőmérséklet, ezzel megdőlt az erre a napra vonatkozó legmagasabb minimum hőmérséklet országos és egyben fővárosi rekordja.

A korábbi országos legmagasabb minimum ezen a napon 24,3 Celsius-fok volt, amelyet Kab-hegyen mértek 2015-ben. Az eddigi fővárosi rekordot, 23,5 Celsius-fokot pedig szintén Lágymányoson regisztrálták 2013-ban - áll a közleményben.

Sorra dőltek meg a melegrekordok az országban: a Kékestetőn is forrt a levegő

Tomboló hőség uralkodott az elmúlt napokban. Ez idő alatt folyamatosan érkeztek a bejelentések a legújabb melegrekordokról, melyek közül kiemelkedik a Kékestetőn valaha mért legmagasabb hőmérséklet is.