Már megdőlt az országos és a fővárosi melegrekord is

A hőség fokozódik, és a hőmérséklet egyre több helyen lépi át a 40 fokot, délutánra pedig akár a 42 fokot is elérheti, így ismét veszélybe került az abszolút melegrekord.

Megdőlt az országos és a fővárosi melegrekord is. Fotó: Időkép

Megdőlt az országos és a fővárosi melegrekord is

Ezen a napon eddig egy 1905-ös orosházi mérés volt a csúcstartó pontosan 40 fokkal, de ezt ma már nem sokkal dél után megdőlt. A HungaroMet előzetes mérései szerint Újpesten már 12:30-kor 40,3 fokot regisztráltak, és a felmelegedés még tart.

A korábbi fővárosi csúcsot, a Gellérthegyen 1947-ben mért 39,0 fokot, szintén Újpest már délelőtt átlépte.

Mivel a hőmérséklet délután 3-4 óráig tovább emelkedik és helyenként elérheti a 42 fokot, idén nyáron már másodszor kerül veszélybe az országos abszolút melegrekord - írta az Időkép.