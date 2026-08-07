Sorra dőltek meg a melegrekordok az országban: a Kékestetőn is forrt a levegő

Az elmúlt napokban ismét lecsapott a kánikula, ami alatt újabb és újabb melegrekordok születtek. A HungaroMet Nonprofit Zrt. a közösségi oldalán csütörtök este újabb összegzéssel jelentkezett az országos és a fővárosban született rekordokról, mialatt felhívták a figyelmet a Kékestetőn valaha mért legmagasabb hőmérsékletre is.

Új melegrekordok születettek a minap / Fotó: Linda Gerbec / Usplash (Képünk illusztráció)

Új melegrekordok születettek a minap

A posztjukban kitértek arra, hogy országos szinten az új napi melegrekord 41,8 fok volt Kiskunfélegyházán - az előző rekord 40,2 fok volt még 1905-ben, Orosházán. Külön meglepetésként szolgált, hogy a zivatar nyomán megdőlt a napi szélrekord is Szolnokon, ahol 113 km/h-s széllökést regisztráltak, szemben az előző rekorddal, ami 107 km/h volt: ezt Körösladányon mérték, 2010-ben.

𝐁𝐮𝐝𝐚𝐩𝐞𝐬𝐭: az új napi és egyben új abszolút fővárosi melegrekord: 41,6 fok, Budapest Újpest (előző napi rekord: 37,8, Budapest belterület, 2012; előző abszolút melegrekord tegnapról: 41,1 fok, Budapest Újpest)

- tették hozzá

Kékestetőn még sosem mértünk ilyen magas hőmérsékletet, ma délután 32,1 fokot mutatott a hőmérő a legmelegebb percekben (előző melegrekord: 31,4 fok, 2007. július 20.)

- emelték ki ezt az állomásrekordot, mialatt azt is elárulták, az adatok hitelesítése folyamatban van, a poszt az előzetes adatok alapján készült.

Milyen idő köszönt ránk a következő napokban?

A Köpönyeg előrejelzése szerint pénteken mozgalmasabbá válhat az időjárás. A napos időszakokat több helyen gomolyfelhők zavarhatják, amelyekből elszórtan záporok, zivatarok is alakulhatnak ki. A csapadék továbbra sem lesz országos jellegű, inkább helyi záporokra kell számítani. A szél többfelé megélénkülhet, zivatarok környezetében átmenetileg erős széllökések is előfordulhatnak. A forróság mérséklődik, de délkeleten még 35 fok körüli értékek is lehetnek, hajnalra azonban sokfelé 20 fok alá süllyed a minimum hőmérséklet.

Szombaton már frissebb időre számíthatunk a korábbi rendkívüli hőség után. A napsütés mellett időnként gomolyfelhők is megjelenhetnek az égen, de jelentős csapadékra kevés az esély, legfeljebb nyugaton fordulhat elő egy-egy zápor. Az északi, északkeleti szél többfelé megélénkülhet. A hajnal frissebb lesz, délután pedig már mérsékeltebb, 30 fok körüli maximumokra készülhetünk.