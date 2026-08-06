Újabb melegrekordok dőlhetnek meg, extrém számokat közöltek

A rendkívüli és változatlanul forró időjárás továbbra is uralja az országot, ma újabb melegrekordok dőlhetnek meg. A HungaroMet egy elképesztő ábrával mutatta be, hogy hol lépte át 40 fokot legalább 0,1 fokkal a 24 órás maximum-hőmérséklet.

A hőhullám ma sem hagy alább, újabb melegrekordok dőlhetnek meg. Fotó: Facebook / HungaroMet Nonprofit Zrt.

A hőhullám ma sem hagy alább, újabb melegrekordok dőlhetnek meg

A legfrissebb meteorológiai térkép egyértelműen szemlélteti azokat a területeket, ahol a csúcshőmérséklet legalább 0,1 fokkal átlépte a lélektani 40 fokos határt, miközben az országos maximumok átlaga is rendkívül magasan, 39,2 fokon alakult.

Különösen figyelemreméltó helyzet alakult ki a Kékestetőn, ahol mindössze 0,1 fok hiányzott ahhoz, hogy megdőljön az ott valaha mért legmagasabb, 31,4 fokos rekord. A hőség éjszaka sem enyhült érdemben, így a napi középhőmérséklet több helyen is 30 fok felett maradt.

A jelenlegi előrejelzések alapján a rendkívüli hőhullám ma sem kímél minket, így szinte teljesen biztos, hogy mind az országos, mind a fővárosi napi melegrekord meg fog dőlni.