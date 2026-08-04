Szerda hajnali 3 órától várhatóan 24 órán át szünetel a melegvíz-szolgáltatás Óbudán. Kiss László polgármester a Facebookon közölte, hogy a Főtáv nem tudja elhalasztani a munkálatokat: a mostani munkálatokkal a későbbi, téli időszakban fellépő esetleges nagyobb meghibásodásokat előzik meg.

Átmenetileg szünetel a melegvíz-szolgáltatás Óbudán. (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels

Átmenetileg szünetel a melegvíz-szolgáltatás Óbudán

A Főtáv célja, hogy a hideg téli hónapokban és a karácsonyi ünnepek alatt is zökkenőmentes, megbízható fűtést és melegvíz-ellátást biztosítson minden lakó számára. Ennek érdekében elengedhetetlen a hálózat tervezett javítása, karbantartása és tesztelése, amelyet sajnos nem áll módjukban elhalasztani

- írta a Kiss László.

A polgármester hangsúlyozta: a halaszthatatlan munkákat legkésőbb augusztus 31-ig be kell fejezni. Cél, hogy a szeptemberi iskolakezdésre és a megnövekedett őszi forgalomra a Főtáv már ne okozzon fennakadásokat a mindennapi közlekedésben és a családok életében. Külön köszönetet mondott a szakembereknek, akik a hőség ellenére is mindent megtesznek, hogy a munkálatok gyorsan befejeződjenek. Mindemellett megköszönte a lakosság türelmét.