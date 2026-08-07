Egy perc sem fér bele: a hőség egyik nagy veszélyére figyelmeztettek a mentők

Kánikula idején gyakran hallani olyan tragikus esetekről, melyeknél egy háziállat, vagy, ami még rosszabb, egy gyermek ragadt hosszú időre a tűző napon álló autóban. Az Országos Mentőszolgálat a közösségi oldalán osztott meg egy videót, amellyel arra igyekeztek felhívni a figyelmet: még pár perc eltöltése is sok lehet a hőség idején felforrósodott autóban.

Komoly figyelmeztetést adott ki az Országos Mentőszolgálat / Fotó: Shutterstock

Komoly figyelmeztetést adott ki az Országos Mentőszolgálat

„Csak gyorsan beszaladok.” „Nem lesz semmi baj, csak néhány perc.” A nagy melegben azonban ennyi idő is sok lehet egy tűző napon álló autóban

- írták a posztjukban, a videó kíséretében, amelyben azt mutatták meg, milyen néhány percet eltölteni egy leállított kocsiban a kánikulában. Nem kellett sokáig várniuk arra, hogy érezzék, milyen gyorsan válhat elviselhetetlenné a hőség.

Gyermeket, idős hozzátartozót vagy háziállatot soha ne hagyjatok egyedül az autóban, még rövid időre sem! Vigyázzunk egymásra a nagy melegben!

- emelték ki a bejegyzésükben.

Még 2022. június 8-án történt az a tragikus eset, melynek során Tomajmonostorán egy gyerekeket szállító kisbuszban felejtettek egy négyéves kislányt, akire csak délután találtak rá, majd ezt követően a mentők életveszélyes állapotban, mentőhelikopterrel vittek kórházba, Debrecenbe. A kislány életéért napokig küzdöttek az orvosok, de végül nem tudták megmenteni. Inez összesen 8 órát töltött az 50 fokosra melegedett buszban, összeomlott a keringése, ez okozhatta a halálát.

Pár évvel később Tatán egy hétéves kislányt felejtettek az iskolabuszban a nyári hőségben. A Vaszary János Általános Iskola elsősei június 5-én tértek vissza a kirándulásukról, azonban egyik tanár sem ellenőrizte, hogy minden gyermek leszállt-e a buszról. A jármű sofőrje ezután bezárta az ajtókat, és elindult a telephelyre, a buszon maradt alvó kislánnyal együtt. A gyerek, miután magához tért, emlékezett egy akciófilm jelenetére, és az ott látottak alapján egy vészkijárati ablaktörő kalapáccsal próbált menekülni. Több ütés után sikerült kitörnie az ablakot, a zajra pedig felfigyelt a sofőr, aki a telephely mosdójában tartózkodott.

A gyermek szerencsére nem sérült meg komolyabban, habár körülbelül fél órát töltött a legalább 30 fokos járműben.

Mindezek együttesen rávilágítanak arra, mennyire fontos az odafigyelés, kivált kánikula idején, és milyen súlyos következményekkel járhat az óvatlanság.