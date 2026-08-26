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Azt hitte, Görögországban van: zavart férfihoz hívtak mentőt Újpesten

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Egyetlen éjszaka alatt két eltűnt személyt találtak meg Újbudán a polgárőrök. A beszámolójuk szerint előbb egy idős úrra bukkantak rá, aki korábban ismeretlen helyre távozott, és akit az egészségi állapota miatt mentő vitte kórházba. A járőrözés közben figyeltek fel egy másik személyre, akinek a viselkedése gyanússá vált számukra, majd a vele folytatott rövid beszélgetést követően kiderült, térben és időben egyaránt elvesztette a tájékozódási képességét. A kiérkező rendőrök megállapították, hogy a férfit eltűntként körözik, majd ezt követően a mentők őt is kórházba szállították.
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Két eltűnt, bajba jutott férfin is segítettek a polgárőrök Újpesten egyetlen éjszaka alatt. Az Újbuda Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület beszámolója szerint az egyesületük polgárőrei először egy, napközben a családja számára ismeretlen helyre távozó idős urat találtak meg, miután a rendőrséggel közösen tűvé tették a kerületet. A keresésnek meg is lett az eredménye, az idős férfit pedig ezután az egészségi állapota miatt a mentők kórházba szállították.

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Zavart férfihoz hívtak mentőt Újpesten / Fotó: Mediaworks

Zavart férfihoz hívtak mentőt Újpesten

A járőrözés közben egy másik személyre is felfigyeltek, akinek a viselkedése gyanússá vált számukra, majd a vele folytatott rövid beszélgetést követően tisztázták, nem Görögországban van, és nem abban az évtizedben, amelyről ő meg volt győződve. 

A rendőrség kiérkezéséig a polgárőrök kedélyesen elbeszélgettek a férfival, akiről a rendőrök megállapították, hogy eltűntként körözik. Ezt követően a mentők őt is kórházba szállították.

Eközben már egy hete nem találják a magyar labdarúgót. A rendőrség a hivatalos oldalán tett közzé egy felhívást, amelyből kiderül, hogy nagy erőkkel keresik Buzsáky Ákost. A korábbi magyar válogatott labdarúgó ügyében a XVII. kerületi rendőrkapitányság rendelt el körözést. Buzsáky Ákos a válogatottban és az MTK-ban is a csapattársa volt Juhász Rolandnak, aki az Indexnek elmondta, egyelőre nincs konkrét információja a 44 éves korábbi futballistáról. A részleteket ITT lehet elolvasni!

 

 

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