Azt hitte, Görögországban van: zavart férfihoz hívtak mentőt Újpesten

Két eltűnt, bajba jutott férfin is segítettek a polgárőrök Újpesten egyetlen éjszaka alatt. Az Újbuda Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület beszámolója szerint az egyesületük polgárőrei először egy, napközben a családja számára ismeretlen helyre távozó idős urat találtak meg, miután a rendőrséggel közösen tűvé tették a kerületet. A keresésnek meg is lett az eredménye, az idős férfit pedig ezután az egészségi állapota miatt a mentők kórházba szállították.
Zavart férfihoz hívtak mentőt Újpesten
A járőrözés közben egy másik személyre is felfigyeltek, akinek a viselkedése gyanússá vált számukra, majd a vele folytatott rövid beszélgetést követően tisztázták, nem Görögországban van, és nem abban az évtizedben, amelyről ő meg volt győződve.
A rendőrség kiérkezéséig a polgárőrök kedélyesen elbeszélgettek a férfival, akiről a rendőrök megállapították, hogy eltűntként körözik. Ezt követően a mentők őt is kórházba szállították.
Eközben már egy hete nem találják a magyar labdarúgót. A rendőrség a hivatalos oldalán tett közzé egy felhívást, amelyből kiderül, hogy nagy erőkkel keresik Buzsáky Ákost. A korábbi magyar válogatott labdarúgó ügyében a XVII. kerületi rendőrkapitányság rendelt el körözést. Buzsáky Ákos a válogatottban és az MTK-ban is a csapattársa volt Juhász Rolandnak, aki az Indexnek elmondta, egyelőre nincs konkrét információja a 44 éves korábbi futballistáról. A részleteket ITT lehet elolvasni!