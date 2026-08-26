Azt hitte, Görögországban van: zavart férfihoz hívtak mentőt Újpesten

Két eltűnt, bajba jutott férfin is segítettek a polgárőrök Újpesten egyetlen éjszaka alatt. Az Újbuda Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület beszámolója szerint az egyesületük polgárőrei először egy, napközben a családja számára ismeretlen helyre távozó idős urat találtak meg, miután a rendőrséggel közösen tűvé tették a kerületet. A keresésnek meg is lett az eredménye, az idős férfit pedig ezután az egészségi állapota miatt a mentők kórházba szállították.

Zavart férfihoz hívtak mentőt Újpesten / Fotó: Mediaworks

Zavart férfihoz hívtak mentőt Újpesten

A járőrözés közben egy másik személyre is felfigyeltek, akinek a viselkedése gyanússá vált számukra, majd a vele folytatott rövid beszélgetést követően tisztázták, nem Görögországban van, és nem abban az évtizedben, amelyről ő meg volt győződve.

A rendőrség kiérkezéséig a polgárőrök kedélyesen elbeszélgettek a férfival, akiről a rendőrök megállapították, hogy eltűntként körözik. Ezt követően a mentők őt is kórházba szállították.