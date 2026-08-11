Egy kéthetes kisfiú segítségére siettek a mentősök Pest vármegyében. Az Országos Mentőszolgálat Facebook-bejegyzése szerint, a kisfiúra eszméletlenül találtak rá szülei.

Kéthetes kisfiú életét mentették meg a mentők. Fotó: Országos Mentőszolgálat / Facebook

Kéthetes kisfiú életét mentették meg a mentők

Minden szülő legszörnyűbb rémálmát élte át az a Pest megyei pár - írta a mentőszolgálat. A mentőszolgálat beszámolója szerint a kisfiukat lefektették aludni, majd nem sokkal később megszólalt a légzésfigyelő riasztója. Azonnal a babához rohantak, de a gyermek ekkor már eszméletlen volt.

A helyszínre perceken belül megérkezett egy esetkocsi. A mentők gyors vizsgálatának és szakszerű ellátásának köszönhetően a csecsemő visszanyerte az eszméletét, és a légzése is rendeződött. Hamarosan a Peter Cerny Alapítványi Mentőszolgálat koraszülött-mentője is bekapcsolódott az ellátásba, végül a kisfiút stabil állapotban szállították kórházba.

Az Országos Mentőszolgálat munkatársai még aznap este kaptak egy üzenetet az édesanyától.

Szeretnénk szívből köszönetet mondani a mentősöknek, akik ma a kisfiamhoz érkeztek. Nagyon gyorsan kiértek, rendívül segítőkészek, megnyugtatóak és alaposak voltak. Egy ilyen ijesztő helyzetben rengeteget jelentett a hozzáértésük és emberségük. Hálásak vagyunk a munkájukért, a türelmükért, és azért, hogy ilyen lelkiismeretesen vigyáznak ránk és a gyermekeinkre

- fejezte ki háláját egy üzenetben.