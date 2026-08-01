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mentő

Újabb „Na szia, mentő!” – négyéves kisfiú hívta ki anyukájához a mentőket Pest megyében

30 perce
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Rosszul lett és összeesett egy édesanya Pest megyében. A gyerekei azonnal segítettek neki, a négyéves kisfia hívta ki a mentőket.
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mentőkisgyerekPest megye

Egy 30 év körüli édesanya a gyermekeivel tartózkodott Pest megyei otthonuk kertjében, amikor hirtelen rosszul lett és összeesett. A gyerekek azonnal anyukájuk segítségére siettek: a legidősebb fiú és a mindössze kétéves kislány próbálták felébreszteni, míg a középső, négyéves kisfiú telefonon hívta a mentőket.

20241023 HajdúnánásÖsszeütközött két személyautó Hajdúnánáson, a Tiszavasvári út és az Árpád utca kereszteződésénél. Egy középkorú férfi könnyebb sérüléseket szenvedett, helyszíni ellátást követően kórházba szállították. Egy férfit újraélesztési kísérlet ellenére sem sikerült sajnos megmenteni, a helyszínen életét vesztette.Fotó: Tóth Imre TIHajdú-Bihari Napló HBN A képen: mentő mentőautó
A nő 4 éves kisfia hívta a mentőket - Illusztráció
Fotó: Tóth Imre / MW

Mentésirányító végig vonalban maradt, és riasztotta a legközelebbi esetkocsit, amely perceken belül helyszínre ért.

A nő ekkorra már magához tért, az esés közben azonban megsérült a feje.

A mentők megvizsgálták és ellátták a nőt, miközben figyelmet fordítottak a kisgyerekek megnyugtatására is – írja az Országos Mentőszolgálat a Facebook-oldalán.

Amíg édesanyjuk megszervezte a felügyeletüket, a mentőegység reggelit készített nekik. Miután megérkezett a család egyik hozzátartozója, hogy vigyázzon a testvérekre, a nőt is kórházba vitték stabil állapotban.

Nem is gondolná, hány kisgyerek ment életet a mentők tárcsázásával

A gyors reakció gyakran döntő a vészhelyzetek során. A legkisebbek is képesek életet menteni, ha higgadtan tárcsázzák a mentőt és pontos információval segítik a diszpécsereket. Kétségtelen, hogy az utóbbi évek egyik legismertebb életmentő gyermeke Filip Medárd: a kisfiú „Na szia, mentő!”-szlogenje igazi szállóigévé vált.

 

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