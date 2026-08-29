Fontos változás jöhet a sürgősségi ellátásban Magyarországon

Új rendszerben mérnék a mentők reakcióidejét Magyarországon. Jelenleg nem a segélyhívás pillanatától számítják a teljes időt, a tervezett változtatás azonban már azt mutatná meg, hogy a beteg hívásától a mentő megérkezéséig ténylegesen hány perc telik el.

A segélyhívástól mérnék a mentők kiérkezési idejét (illusztráció) Fotó: Mediaworks

A segélyhívástól mérnék a mentők kiérkezési idejét

Svéd Tamás politikai államtitkár szerint sürgős esetekben az lenne az elvárás, hogy lehetőleg 15 percen belül elérjék a beteget. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy ez egyelőre cél, a jelenlegi rendszer még messze van attól, hogy minden esetben teljesíteni tudja.

Az új módszer lényege, hogy a beteg szempontjából mérnék a teljes reakcióidőt. Vagyis nem az számítana, mikor szabadul fel vagy indul el egy mentőautó, hanem az, hogy a segélyhívás után mennyi idővel érkezik meg a segítség – írja a VAOL.