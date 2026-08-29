Fontos változás jöhet a sürgősségi ellátásban Magyarországon

Új rendszerben mérnék a mentők reakcióidejét Magyarországon. Jelenleg nem a segélyhívás pillanatától számítják a teljes időt, a tervezett változtatás azonban már azt mutatná meg, hogy a beteg hívásától a mentő megérkezéséig ténylegesen hány perc telik el.
A segélyhívástól mérnék a mentők kiérkezési idejét
Svéd Tamás politikai államtitkár szerint sürgős esetekben az lenne az elvárás, hogy lehetőleg 15 percen belül elérjék a beteget. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy ez egyelőre cél, a jelenlegi rendszer még messze van attól, hogy minden esetben teljesíteni tudja.
Az új módszer lényege, hogy a beteg szempontjából mérnék a teljes reakcióidőt. Vagyis nem az számítana, mikor szabadul fel vagy indul el egy mentőautó, hanem az, hogy a segélyhívás után mennyi idővel érkezik meg a segítség – írja a VAOL.
Ennyit kell várni a mentőre: az OMSZ ismertette a kiérkezési időre vonatkozó adatokat
Az OMSZ nyilvánossá tette az úgynevezett kiérkezési időket. Mostantól bárki megnézheti, mennyi idő alatt érnek ki a mentők az egyes sürgősségi esetekhez. Például a legsürgősebb eseteknél 2026 júliusában országosan 26,4 perc, Budapesten pedig 24,1 perc volt az úgynevezett 90. percentilis kiérkezési idő.