Egy szabadnapos magyar mentőtiszt a repülőtéren várakozott, amikor hivatása szólította. Gyors beavatkozásának és a spanyol mentőszolgálat közreműködésének köszönhetően sikerült megmentenie egy férfi életét.

Szabadnapos magyar mentős mentette meg egy férfi életét Spanyolországban. (Képünk illusztráció) Fotó: Shutterstock

Szabadnapos magyar mentős mentette meg egy férfi életét Spanyolországban

Borbély Benett mentőápoló éppen a nyaralásáról tartott hazafelé, amikor a tenerifei repülőtéren rendkívüli helyzetbe csöppent. Az utasfelvételre várva észrevette, hogy valaki a kihelyezett félautomata defibrillátorért fut, így azonnal a helyszínre sietett.

Mint kiderült, egy idős utas keringése váratlanul összeomlott. Az Országos Mentőszolgálat munkatársa habozás nélkül megkezdte az újraélesztést, amelyet a helyi mentősök kiérkezéséig folyamatosan végzett.

A gyors és szakszerű segítségnyújtásnak, valamint a spanyol életmentők beavatkozásának köszönhetően az újraélesztés sikeres volt, és a beteg keringése visszatért.



