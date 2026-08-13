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Országos Mentőszolgálat

Szabadnapos magyar mentős mentette meg egy férfi életét Spanyolországban

33 perce
Olvasási idő: 3 perc
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Az Országos Mentőszolgálat egyik szabadnapos kollégáját nyaralásán szólította a hivatása. Gyors beavatkozásának köszönhetően egy spanyol repülőtéren mentette meg egy idős férfi életét.
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Országos Mentőszolgálatéletmentésspanyolország

Egy szabadnapos magyar mentőtiszt a repülőtéren várakozott, amikor hivatása szólította. Gyors beavatkozásának és a spanyol mentőszolgálat közreműködésének köszönhetően sikerült megmentenie egy férfi életét.

Szabadnapos magyar mentős mentette meg egy férfi életét Spanyolországban
Szabadnapos magyar mentős mentette meg egy férfi életét Spanyolországban. (Képünk illusztráció) Fotó: Shutterstock

Szabadnapos magyar mentős mentette meg egy férfi életét Spanyolországban

Borbély Benett mentőápoló éppen a nyaralásáról tartott hazafelé, amikor a tenerifei repülőtéren rendkívüli helyzetbe csöppent. Az utasfelvételre várva észrevette, hogy valaki a kihelyezett félautomata defibrillátorért fut, így azonnal a helyszínre sietett.

Mint kiderült, egy idős utas keringése váratlanul összeomlott. Az Országos Mentőszolgálat munkatársa habozás nélkül megkezdte az újraélesztést, amelyet a helyi mentősök kiérkezéséig folyamatosan végzett.

A gyors és szakszerű segítségnyújtásnak, valamint a spanyol életmentők beavatkozásának köszönhetően az újraélesztés sikeres volt, és a beteg keringése visszatért.

 
 

 

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