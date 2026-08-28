Mentősök hoztak le egy sérült nőt a debreceni Nagytemplom tornyából - képek

Rendkívüli mentési feladatot hajtottak végre a Debreceni Mentőállomás egyik esetkocsijának bajtársai a napokban. A mentőket a debreceni Református Nagytemplom 62 méter magas tornyához riasztották, ahol egy nő végtagsérülést szenvedett.

Különleges mentést hajtottak végre a debreceni mentősök. Fotó: Országos Mentőszolgálat

Különleges mentést hajtottak végre a debreceni mentősök

A mentők a nehezen megközelíthető helyszínen megvizsgálták a sérültet, majd megkezdték az ellátását. Fájdalmát gyógyszeres kezeléssel enyhítették, ezt követően pedig teljes testét rögzítették.

A sérült biztonságos lehozásában a tűzoltók is közreműködtek. A mentőegység tagjai velük szoros együttműködésben, speciális mentési technika alkalmazásával hozták le a nőt a toronyból, mintegy 62 méteres magasságból.

62 méter magas toronyból mentették ki a sérültet. Fotó: Országos Mentőszolgálat

A különleges körülmények között végrehajtott mentés sikerrel zárult: a sérültet stabil állapotban adták át, majd baleseti osztályra szállították további ellátás céljából - olvasható az Országos Mentőszolgálat Facebook-oldalán.