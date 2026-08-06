Mesterséges intelligencia: kormányzati honlap indult a kérdések megválaszolására

A mesterséges intelligenciával kapcsolatos kérdések megválaszolására létrehozott kormányzati honlap a mihivatal.gov.hu címen érhető el.

A mesterséges intelligencia szabályozása rengeteg ponton szól bele az életünkbe

Fotó: Pixabay

Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter a Facebook-oldalán megosztott videóban azt mondta, napjainkban a deepfake tartalmakkal, MI-vel generált képekkel, videókkal vállalkozásokat, embereket lehet tönkre tenni.

Mint elmondta, már bárkiről lehet olyan videót készíteni, amiben olyasmit mond vagy csinál, amit valójában sosem.

Ez ellen szabályozással lehet fellépni, ilyen az Európai Unió MI-szabályozása (AI Act) is, aminek előírása, hogy jelölni kell azokat a tartalmakat, amik mesterséges intelligenciával készültek - mutatott rá.

A mesterséges intelligencia szabályozása rengeteg ponton szól bele az életünkbe, és arra törekszik, hogy biztonságosan tudjuk használni ezt a fantasztikus új technológiát

- fogalmazott Tanács Zoltán, majd úgy folytatta, hogy az ezzel kapcsolatosan felmerülő kérdések megválaszolására hozták létre a honlapot.

Felhívta a figyelmet arra is, hogy az oldalon panaszt is lehet tenni, ha valaki úgy érzi, becsapták, kihasználták vagy megsértették az ő vagy más emberek jogait, érdekeit.

Jáksó László baljós véleményére reagáltattuk a mesterséges intelligenciát

Néhány napja jelent meg az Origón a műsorvezetővel készült beszélgetésünk, melyben a mesterséges intelligencia rohamos fejlődéséről és az emberiségre gyakorolt esetleges hatásairól is szó esett. Jáksó László, aki a téma valóban avatott szakértője, mondott pár erős mondatot. Lapunk most arra kérte a mesterséges intelligenciát, hogy reagáljon szavaira.