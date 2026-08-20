Most érkezett: elesett a 2-es metró

Nagy a baj a 2-es metrónál: a 24. hu információi szerint a Keleti pályaudvarnál annyian szeretnének most a metróval a belváros felé menni, hogy le kellett zárni, míg nem oszlik valamelyest a tömeg.

Elesett a 2-es metró / Fotó: Havran Zoltán

Elesett a 2-es metró

Márpedig ez nem lesz egyszerű, mivel a Kossuth tér – illetve a Batthyány tér – felé vesztegel egy szerelvény, nem tud elindulni. Ráadásul vélhetően más megállókban is hasonló lehet a helyzet.