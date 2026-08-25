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metró

Rövidebb útvonalon jár a 4-es metró vasárnap, így lehet helyette közlekedni

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Tervezett karbantartás miatt változik a közlekedés. Ekkor rövidebb útvonalon, csak a Keleti pályaudvar és a Szent Gellért tér - Műegyetem megálló között jár a 4-es metró vasárnap üzemkezdettől délig.
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Tervezett karbantartás miatt rövidebb útvonalon, csak a Keleti pályaudvar és a Szent Gellért tér - Műegyetem megálló között jár a 4-es metró vasárnap üzemkezdettől délig - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) kedden az MTI-vel.

20260728 Budapest Metró állomás (M3) fotó: Havran Zoltán HZ Világgazdaság
Karbantartás miatt rövidebb útvonalon jár a 4-es metró  / Fotó: Havran Zoltán (Képünk illusztráció)

Karbantartás miatt rövidebb útvonalon jár a 4-es metró 

Azt írták: a budai oldalon a metrókat sűrűbben közlekedő villamosok váltják ki ezalatt, Kelenföld vasútállomás a 19-es és a 49-es, valamint az 1-es villamossal marad elérhető. A Műegyetemtől a Bikás parkig a 7-es autóbusszal, Újbuda-központig pedig a 41-es és a 47-es villamosokkal is lehet közlekedni.

A Kelenföld vasútállomáshoz vonattal érkezőknek vagy onnan vonattal indulóknak azt javasolják, hogy ebben az időszakban a Déli pályaudvart vegyék igénybe, ahonnan a belváros az M2-es metróval könnyen elérhető.

Júliusban ugyancsak karbantartás miatt járt rövidített útvonalon, Kelenföld vasútállomás és a Szent Gellért tér - Műegyetem között a 4-es metró. Akkor szintén a sűrűbben közlekedő villamosokkal és a Rákóczi úti autóbuszokkal lehetet utazni a kimaradó szakaszon.

 

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