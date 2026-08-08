Vaddisznót gázolt a metró a Kossuth téren, felborult a közlekedés - videó

Vaddisznót ütött el a metró a Kossuth téren szombaton. A katasztrófavédelem azt közölte, hogy a 60 kilogrammos állat beszorult a metró vezetőfülkéje alá, de az ütközést túlélte, végül egy vadász lelőtte. Hozzátették, hogy a szerelvény elmozdítása, majd az állomás feszültségmentesítése után az egység kiemelte a vaddisznót az alagútból.
Vaddisznót ütött el a metró a Kossuth téren
A hatósági beavatkozás idejére kiürítették az állomást, a metrók forgalmát mindkét irányban leállították - írták.
Az esetről több videó is megjelent az interneten; az egyiken a vaddisznó a 2-es metró Kossuth Lajos téri állomásán a kijárat közelében lévő pékség előtt látható, egy másik felvételen a mozgólépcsőn lefelé, a peronok felé tart.
A baleset miatt egy ideig pótlóbusz járt a 2-es metró helyett a Deák Ferenc tér és a Déli pályaudvar között - írja az MTI.
Az esetre Budapest főpolgármestere, Karácsony Gergely is is reagált, aki a következőket írta a Facebook-oldalán:
Egy vaddisznó miatt kellett pótlóbuszokat beállítani az M2 metró vonalán. Magam sem hittem volna, hogy egyszer ilyet kell leírnom. Hogy miként került a vaddisznó a Kossuth téri metróállomásra, azt most még senki nem tudja. A BKV-s kollégák dolgoznak, hogy mielőbb helyreálljon a rend, és mindenről tájékoztatást adnak hamarosan.
A BKV Zrt. közleménye szerint:
A Kossuth Lajos téri metróállomás forgalmi ügyeletese észlelte, hogy az egyik, üzemen kívüli mozgólépcsőn egy vaddisznó sétál lefelé a peronszintre. Azonnal értesítette az állomásra éppen akkor beérkező szerelvény vezetőjét, aki arra kérte a peronon tartózkodó utasokat, hogy biztonságuk érdekében szálljanak vissza a metrókocsikba. A rendkívüli helyzetben az állat rövid időre bejutott az egyik vonatba, de senki nem sérült meg. A vaddisznó ezt követően elhagyta a szerelvényt, majd egy, a pályára vezető szolgálati lépcsőn lejutott a sínek közé, és a várakozó metró alá húzódott. A BKV munkatársai azonnal kiürítették és lezárták az állomást, minden utas biztonságban elhagyta a területet.
Az állat befogását a katasztrófavédelem helyszínre érkező munkatársai kezdték meg. Miután kiderült, hogy a vaddisznó sérült, a helyszínre riasztott hatósági állatorvos megvizsgálta és felmérte az állapotát, majd a lehetséges megoldásokat mérlegelve a kilövés mellett döntött. Azt egyelőre nem tudni, hogy a vaddisznó hol szerezte a sérüléseit, illetve, miért tévedt be az állomásra.
A csaknem másfél órás, rendkívüli esemény alatt az M2-es metró szerelvényei a Déli pályaudvar és a Deák Ferenc tér között nem közlekedtek, pótlóbuszok szállították az utasokat. 12:06-tól az M2-es metró ismét teljes vonalon, menetrend szerint közlekedik.