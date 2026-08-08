Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
vaddisznó

Vaddisznót gázolt a metró a Kossuth téren, felborult a közlekedés - videó

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Nem mindennapi eseményről érkezett beszámoló. A hírek szerint egy vaddisznó jutott le a Kossuth téri metróállomásra, akit ezután a metró elgázolt. Az állat ezt követően beszorult a vezetőfülke alá, és bár az ütközést túlélte, végül egy vadász lelőtte. A baleset miatt egy ideig pótlóbusz járt a 2-es metró helyett a Deák Ferenc tér és a Déli pályaudvar között.
Link másolása
Vágólapra másolva!
vaddisznómetróbalesetgázoláspótlóbusz

Vaddisznót ütött el a metró a Kossuth téren szombaton. A katasztrófavédelem azt közölte, hogy a 60 kilogrammos állat beszorult a metró vezetőfülkéje alá, de az ütközést túlélte, végül egy vadász lelőtte. Hozzátették, hogy a szerelvény elmozdítása, majd az állomás feszültségmentesítése után az egység kiemelte a vaddisznót az alagútból.

Vaddisznót ütött el a metró a Kossuth téren
Vaddisznót ütött el a metró a Kossuth téren (illusztráció) / Fotó: Pixabay.com

Vaddisznót ütött el a metró a Kossuth téren

A hatósági beavatkozás idejére kiürítették az állomást, a metrók forgalmát mindkét irányban leállították - írták.

Az esetről több videó is megjelent az interneten; az egyiken a vaddisznó a 2-es metró Kossuth Lajos téri állomásán a kijárat közelében lévő pékség előtt látható, egy másik felvételen a mozgólépcsőn lefelé, a peronok felé tart.

A baleset miatt egy ideig pótlóbusz járt a 2-es metró helyett a Deák Ferenc tér és a Déli pályaudvar között - írja az MTI.

@szeretlekmagyarorszag.hu Vaddisznó mászkál a metróban a Kossuth térnél #vaddisznó #kossuthter #szeretlekmagyarország #nekedbe ♬ eredeti hang - Szeretlek Magyarország.hu

Az esetre Budapest főpolgármestere, Karácsony Gergely is is reagált, aki a következőket írta a Facebook-oldalán:

Egy vaddisznó miatt kellett pótlóbuszokat beállítani az M2 metró vonalán. Magam sem hittem volna, hogy egyszer ilyet kell leírnom. Hogy miként került a vaddisznó a Kossuth téri metróállomásra, azt most még senki nem tudja. A BKV-s kollégák dolgoznak, hogy mielőbb helyreálljon a rend, és mindenről tájékoztatást adnak hamarosan.

A BKV Zrt. közleménye szerint:

A Kossuth Lajos téri metróállomás forgalmi ügyeletese észlelte, hogy az egyik, üzemen kívüli mozgólépcsőn egy vaddisznó sétál lefelé a peronszintre. Azonnal értesítette az állomásra éppen akkor beérkező szerelvény vezetőjét, aki arra kérte a peronon tartózkodó utasokat, hogy biztonságuk érdekében szálljanak vissza a metrókocsikba. A rendkívüli helyzetben az állat rövid időre bejutott az egyik vonatba, de senki nem sérült meg. A vaddisznó ezt követően elhagyta a szerelvényt, majd egy, a pályára vezető szolgálati lépcsőn lejutott a sínek közé, és a várakozó metró alá húzódott. A BKV munkatársai azonnal kiürítették és lezárták az állomást, minden utas biztonságban elhagyta a területet.

Az állat befogását a katasztrófavédelem helyszínre érkező munkatársai kezdték meg. Miután kiderült, hogy a vaddisznó sérült, a helyszínre riasztott hatósági állatorvos megvizsgálta és felmérte az állapotát, majd a lehetséges megoldásokat mérlegelve a kilövés mellett döntött. Azt egyelőre nem tudni, hogy a vaddisznó hol szerezte a sérüléseit, illetve, miért tévedt be az állomásra.

A csaknem másfél órás, rendkívüli esemény alatt az M2-es metró szerelvényei a Déli pályaudvar és a Deák Ferenc tér között nem közlekedtek, pótlóbuszok szállították az utasokat. 12:06-tól az M2-es metró ismét teljes vonalon, menetrend szerint közlekedik.

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!