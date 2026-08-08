Vaddisznót gázolt a metró a Kossuth téren, felborult a közlekedés - videó

Vaddisznót ütött el a metró a Kossuth téren szombaton. A katasztrófavédelem azt közölte, hogy a 60 kilogrammos állat beszorult a metró vezetőfülkéje alá, de az ütközést túlélte, végül egy vadász lelőtte. Hozzátették, hogy a szerelvény elmozdítása, majd az állomás feszültségmentesítése után az egység kiemelte a vaddisznót az alagútból.

Vaddisznót ütött el a metró a Kossuth téren (illusztráció) / Fotó: Pixabay.com

Vaddisznót ütött el a metró a Kossuth téren

A hatósági beavatkozás idejére kiürítették az állomást, a metrók forgalmát mindkét irányban leállították - írták.

Az esetről több videó is megjelent az interneten; az egyiken a vaddisznó a 2-es metró Kossuth Lajos téri állomásán a kijárat közelében lévő pékség előtt látható, egy másik felvételen a mozgólépcsőn lefelé, a peronok felé tart.

A baleset miatt egy ideig pótlóbusz járt a 2-es metró helyett a Deák Ferenc tér és a Déli pályaudvar között - írja az MTI.

Az esetre Budapest főpolgármestere, Karácsony Gergely is is reagált, aki a következőket írta a Facebook-oldalán:

Egy vaddisznó miatt kellett pótlóbuszokat beállítani az M2 metró vonalán. Magam sem hittem volna, hogy egyszer ilyet kell leírnom. Hogy miként került a vaddisznó a Kossuth téri metróállomásra, azt most még senki nem tudja. A BKV-s kollégák dolgoznak, hogy mielőbb helyreálljon a rend, és mindenről tájékoztatást adnak hamarosan.

A BKV Zrt. közleménye szerint: