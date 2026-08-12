Rejtélyes, meztelen férfi borzolja a kedélyeket a Bakonyban

Egy meztelen férfit láttak többször is Bakonycsernye egyik utcájában, a közelben pedig iskola és játszótér is található. A helyiek közösségi oldalon számoltak be az esetről, de a rendőrséghez egyelőre nem érkezett bejelentés.

Meztelen férfi járkál Bakonycsernyén – reagált a rendőrség is (illusztráció) Fotó: KLAUDIA RADECKA / NurPhoto

Meztelen férfi járkál Bakonycsernyén, kiakadtak a helyiek

Meztelen férfi járkál Bakonycsernye egyik utcájában, ami alaposan felháborította a környéken élőket. A helyiek egy közösségi csoportban számoltak be róla, hogy a férfit többször is látták a Fenyő utcában, teljesen ruhátlanul.

Iskola és játszótér is van a közelben

A beszámolók alapján a férfi igyekszik elkerülni az embereket: amikor autó, biciklis vagy gyalogos közeledik, gyorsan odébbáll. A lakókat különösen az háborította fel, hogy a helyszíntől alig 500 méterre iskola és játszótér is található. Többen ezért azt szeretnék, hogy a hatóság is foglalkozzon az üggyel.

Megszólalt a rendőrség

A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság közölte, hogy az esettel kapcsolatban eddig sem bejelentés, sem feljelentés nem érkezett hozzájuk. A rendőrség szerint a közterületen tanúsított szeméremsértő vagy megbotránkozást keltő magatartás jogi megítélése mindig a konkrét körülményektől függ, ezért általánosságban azt sem lehet megmondani, hogy szabálysértésről vagy bűncselekményről van-e szó – járt utána az esetnek a FEOL vármegyei hírportál.

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