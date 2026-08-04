Látványos mini tornádó, az az porördög alakult ki kedden a szegedi BYD gyár felett, amelyet videón is rögzítettek - írta a Szeged365.

Mini tornádót videóztak a szegedi BYD-gyár felett. Fotó: Facebook

Mini tornádót videóztak a szegedi BYD-gyár felett

A forgó mozgást végző meteorológiai jelenség nem számít ritkaságnak a hazai szárazabb vidékeken, viszont rendkívül rövid életű. A portölcsérek szerkezete hasonlít a tornádókéra, de működésük alapvetően eltér: a porördögök a talaj felől emelkednek a magasba, míg a tornádók a viharfelhőkből ereszkednek le a felszínre.

A szegedi porördögről a HMVHELY CAR LIFE Facebook-csoportban osztottak meg egy videót, amit alább meg lehet tekinteni.

Nem ez volt az egyedüli porördög a hatalmas kánikulában. A MetFigyelő arról számolt be, hogy az M1-es autópálya mellett, egy építkezési területen szintén rögzítettek egy porördögöt.