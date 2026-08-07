Minitornádó volt Vas megyében – videó

Szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat pénteken Vas megyében. A kiérkező egységek a helyszínre érve egy minitornádót vettek videóra.
Nem mindennapi látvány fogadta a tűzoltókat Vas megyében. A szabadtéri tüzet oltó egység egy minitornádóval találta magát szembe. Videóra is vették a látványos jelenséget.
A különleges természeti jelenségről készült videót a Facebook-oldalukon osztották meg. „Ilyet sem sűrűn látunk” – írták a bejegyzéshez.
Rengeteg tűzhöz riasztották a tűzoltókat pénteken is. Többek közt kigyulladt egy budai sportlétesítmény is, 30 tűzoltó sietett a helyszínre.
Minitornádó a szegedi BYD-gyár felett
Egy hatalmas porördög alakult ki Szegeden a minap. A rövid életű tölcsérről még videó is készült.
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