Minitornádó volt Vas megyében – videó

Nem mindennapi látvány fogadta a tűzoltókat Vas megyében. A szabadtéri tüzet oltó egység egy minitornádóval találta magát szembe. Videóra is vették a látványos jelenséget.

Minitornádó fogadta a tűzoltókat

Fotó: Facebook/BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

A különleges természeti jelenségről készült videót a Facebook-oldalukon osztották meg. „Ilyet sem sűrűn látunk” – írták a bejegyzéshez.

Rengeteg tűzhöz riasztották a tűzoltókat pénteken is. Többek közt kigyulladt egy budai sportlétesítmény is, 30 tűzoltó sietett a helyszínre.

Minitornádó a szegedi BYD-gyár felett

Egy hatalmas porördög alakult ki Szegeden a minap. A rövid életű tölcsérről még videó is készült.