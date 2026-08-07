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szabadtéri tűz

Minitornádó volt Vas megyében – videó

17 órája
Olvasási idő: 2 perc
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Szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat pénteken Vas megyében. A kiérkező egységek a helyszínre érve egy minitornádót vettek videóra.
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szabadtéri tűztűztornádó

Nem mindennapi látvány fogadta a tűzoltókat Vas megyében. A szabadtéri tüzet oltó egység egy minitornádóval találta magát szembe. Videóra is vették a látványos jelenséget.

minitornádó, Vas megye, szabadtéri tűz
Minitornádó fogadta a tűzoltókat
Fotó: Facebook/BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

A különleges természeti jelenségről készült videót a Facebook-oldalukon osztották meg. „Ilyet sem sűrűn látunk” – írták a bejegyzéshez.

Rengeteg tűzhöz riasztották a tűzoltókat pénteken is. Többek közt kigyulladt egy budai sportlétesítmény is, 30 tűzoltó sietett a helyszínre.

Minitornádó a szegedi BYD-gyár felett

Egy hatalmas porördög alakult ki Szegeden a minap. A rövid életű tölcsérről még videó is készült.

 

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