A család válaszokat követel: rutinműtét közben halt meg egy 20 éves édesanya Miskolcon

Egy rutinműtétet követően halt meg egy fiatal nő Miskolcon. A 20 éves kismama a terhessége 14. hetében került be a kórházba, mert vérezni kezdett. Végül elveszítette a magzatát és többször is meg kellett műteni. Két hétig az intenzív osztályon ápolták, míg végül július végén meghalt. A családja válaszokat követel.

Valentina a miskolci kórházban vesztette életét

Fotó: Marc Ignacio/Unsplash

Valentina egy másfél éves kislány boldog édesanyjaként várta második gyermekét. Teljesen egészséges volt és egy 20 perces rutinműtétre ment kórházba, mégis elhunyt. A lány július közepén kezdett vérezni. Bevitték a kórházba, de az orvosok még aznap hazaküldték. A lány édesanyja a TV2 Híradónak idézte fel: az orvosok azt mondták Valentinának, akkor menjen vissza, ha "úgy folyik belőle a vér, mint a csapból a víz". Másnap a lány olyan rosszul lett, hogy mentővel kellett visszavinni, de a szülők elmondása szerint az orvosok még ekkor sem csináltak semmit. A következő napon, egy ultrahang-vizsgálat során azonban kiderült: a magzat elhalt, így abortuszt kellett elvégezni.

Mivel a lány továbbra is nagyon vérzett, egy újabb műtétet hajtottak végre rajta, ezt követően pedig az intenzív osztályra került. A család szerint számos diagnózist mondtak nekik az orvosok, a vérmérgezéstől addig, hogy véletlenül megsértették a fiatal édesanya tüdejét. Valentina két hetet feküdt az intenzíven, lélegeztető gépen, majd július 29-én elhunyt.

A család a tragédia miatt feljelentést tett. A rendőrök halált okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt nyomoznak, jelenleg ismeretlen tettes ellen.

Videós beszámoló a miskolci tragédiáról