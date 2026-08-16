Megválasztották a Miss Balaton 2026-os királynőjét – fotók

Antal Emőke nyerte meg a Miss Balaton 2026-os döntőjét szombat este Balatonfüreden. A szatmárnémeti versenyző a tizenkét döntős közül került ki győztesen.

Antal Emőke nyerte el a Miss Balaton 2026-os koronáját

Fotó: Miss Balaton/ Rácz Tamás

A koronát a 2024-es királynő, Bábel Virág adta át Antal Emőkének. A verseny első udvarhölgye Vasvári Boglárka, a második udvarhölgy pedig Vittmann Larina lett.

Antal Emőke fejére került a korona, mellette Vasvári Boglárka és Vittmann Larina végzett a dobogón a balatonfüredi döntőben

Fotó: Miss Balaton/ Rácz Tamás

Ismert személyiségek döntöttek a Miss Balaton győzteséről

A döntő zsűrijében Dobó Ágnes korábbi szépségkirálynő és tartalomgyártó, Hegedűs Gábor egykori válogatott, magyar bajnok vízilabdázó, Maróy Krisztina, a GLAMOUR magazin főszerkesztője, valamint Rábaközi Andrea manöken foglalt helyet. A zsűri elnöke Nánási Pál fotóművész volt.

A Balatonfüredi Kongresszusi Központban megrendezett döntő műsorvezetői Gelencsér Tímea és Iszak Eszter voltak.

Az eseményen Ördög Nóra, Annoni Zita és Gianni, valamint a szépségverseny több korábbi győztese is részt vett. A vendégek között volt Balogh Eleni, Király Lili és Csupor Olívia is.