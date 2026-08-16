Megválasztották a Miss Balaton 2026-os királynőjét – fotók

Antal Emőke nyerte meg a Miss Balaton 2026-os döntőjét szombat este Balatonfüreden. A szatmárnémeti versenyző a tizenkét döntős közül került ki győztesen.
A koronát a 2024-es királynő, Bábel Virág adta át Antal Emőkének. A verseny első udvarhölgye Vasvári Boglárka, a második udvarhölgy pedig Vittmann Larina lett.
Ismert személyiségek döntöttek a Miss Balaton győzteséről
A döntő zsűrijében Dobó Ágnes korábbi szépségkirálynő és tartalomgyártó, Hegedűs Gábor egykori válogatott, magyar bajnok vízilabdázó, Maróy Krisztina, a GLAMOUR magazin főszerkesztője, valamint Rábaközi Andrea manöken foglalt helyet. A zsűri elnöke Nánási Pál fotóművész volt.
A Balatonfüredi Kongresszusi Központban megrendezett döntő műsorvezetői Gelencsér Tímea és Iszak Eszter voltak.
Az eseményen Ördög Nóra, Annoni Zita és Gianni, valamint a szépségverseny több korábbi győztese is részt vett. A vendégek között volt Balogh Eleni, Király Lili és Csupor Olívia is.