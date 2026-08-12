Megmutatták a Miss Balaton top 12 döntősét, képeken a finalisták – galéria

Újra királynőt választ a Miss Balaton csapata. A döntőre augusztus 15-én este kerül sor, ahol a 2024-es győztes, Bábel Virág adja át a koronát utódjának.

Miss Balaton: Bábel Virág 2024-ben nyerte meg a versenyt és két évig viselhette a koronát, amelyet szombat este ad majd át utódjának - Forrás: Red Lemon

Miss Balaton: közülük kerül ki az új királynő

A verseny fotótáborában elkészültek az első hivatalos képek a top 12 döntősről, amelyeket a szervezők a közösségi médiában is megosztottak.

A döntőbe jutott versenyzők:

Antal Emőke

Balog Zsófia

Balogh Dóra

Cervetto Buenavida Leticia Rozália

Czeglédi Boglárka

Farkas Zsófia Anna

Hegyi Zsanett Klaudia

Sárközi Hanna

Vasvári Boglárka

Veress Eszter Emőke

Vittmann Larina

Zopcsák Hanga Berta

A képre kattintva galéria nyílik: