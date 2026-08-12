Megmutatták a Miss Balaton top 12 döntősét, képeken a finalisták – galéria

Új királynőt választ a Miss Balaton csapata augusztus 15-én. A verseny top 12 döntőse már elkészült hivatalos fotókon is bemutatkozott, a koronát pedig a 2024-es királynő, Bábel Virág adja át utódjának.
Újra királynőt választ a Miss Balaton csapata. A döntőre augusztus 15-én este kerül sor, ahol a 2024-es győztes, Bábel Virág adja át a koronát utódjának.
Miss Balaton: közülük kerül ki az új királynő
A verseny fotótáborában elkészültek az első hivatalos képek a top 12 döntősről, amelyeket a szervezők a közösségi médiában is megosztottak.
A döntőbe jutott versenyzők:
Antal Emőke
Balog Zsófia
Balogh Dóra
Cervetto Buenavida Leticia Rozália
Czeglédi Boglárka
Farkas Zsófia Anna
Hegyi Zsanett Klaudia
Sárközi Hanna
Vasvári Boglárka
Veress Eszter Emőke
Vittmann Larina
Zopcsák Hanga Berta
A képre kattintva galéria nyílik:
Galéria: Miss Balaton top12 versenyző
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Miss Balaton top12 versenyző
Augusztus 15-én közülük kerül ki a Miss Balaton új királynője.
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