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miss balaton

Megmutatták a Miss Balaton top 12 döntősét, képeken a finalisták – galéria

2 órája
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Új királynőt választ a Miss Balaton csapata augusztus 15-én. A verseny top 12 döntőse már elkészült hivatalos fotókon is bemutatkozott, a koronát pedig a 2024-es királynő, Bábel Virág adja át utódjának.
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miss balatondöntőcsapat

Újra királynőt választ a Miss Balaton csapata. A döntőre augusztus 15-én este kerül sor, ahol a 2024-es győztes, Bábel Virág adja át a koronát utódjának.

Miss Balaton
Miss Balaton: Bábel Virág 2024-ben nyerte meg a versenyt és két évig viselhette a koronát, amelyet szombat este ad majd át utódjának - Forrás: Red Lemon

Miss Balaton: közülük kerül ki az új királynő

A verseny fotótáborában elkészültek az első hivatalos képek a top 12 döntősről, amelyeket a szervezők a közösségi médiában is megosztottak.

A döntőbe jutott versenyzők:

Antal Emőke
Balog Zsófia
Balogh Dóra
Cervetto Buenavida Leticia Rozália
Czeglédi Boglárka
Farkas Zsófia Anna
Hegyi Zsanett Klaudia
Sárközi Hanna
Vasvári Boglárka
Veress Eszter Emőke
Vittmann Larina
Zopcsák Hanga Berta

A képre kattintva galéria nyílik:

Miss Balaton top12 versenyző Farkas Zsófia Anna
Galéria: Miss Balaton top12 versenyző
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Miss Balaton top12 versenyző

Augusztus 15-én közülük kerül ki a Miss Balaton új királynője.

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