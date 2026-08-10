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Miss Balaton

Közülük kerül ki a következő Miss Balaton, itt a 12 döntős – galéria

2 órája
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Tizenkét versenyző jutott be az idei Miss Balaton döntőjébe, amelyet augusztus 15-én rendeznek meg. A döntősök már a verseny táborában készülnek a megmérettetésre, amelynek végén Bábel Virág átadja a koronát utódjának.
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Miss BalatonszépségkirálynődöntőBalatonkoronaszépségverseny

Nyilvánosságra hozták a Miss Balaton top 12 versenyzőjének névsorát. A döntősök már a verseny táborában készülnek az augusztus 15-i döntőre, amelyen megválasztják a szépségverseny új királynőjét.

Miss Balaton top 12 Bábel Virág 2024-ben nyerte meg a versenyt és két évig viselhette a koronát, amelyet szombat este ad majd át utódjának
Bábel Virág 2024-ben nyerte meg a versenyt és két évig viselhette a koronát, amelyet szombat este ad majd át utódjának
Fotó: Racz_Tomi / Red Lemon

A casting zsűrijében Epres Panni, Iszak Eszter, Gelencsér Tímea és Seres Attila koreográfus mellett idén Annoni Zita is részt vett. Ők választották ki azt a tizenkét versenyzőt, aki színpadra léphet a koronáért.

A döntőben ugyanakkor már egy másik zsűri értékeli a résztvevőket, amelynek tagjai akkor találkoznak először a versenyzőkkel.

Galéria: A Miss Balaton top12 versenyzője
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Bábel Virág 2024-ben nyerte meg a versenyt és két évig viselhette a koronát, amelyet szombat este ad majd át utódjának.

Kik kerültek be a Miss Balaton top 12 mezőnyébe?

A döntőbe az alábbi versenyzők jutottak be:

  • Antal Emőke
  • Balog Zsófia
  • Balogh Dóra
  • Cervetto Buenavida Leticia Rozália
  • Czeglédi Boglárka
  • Farkas Zsófia Anna
  • Hegyi Zsanett Klaudia
  • Sárközi Hanna
  • Vasvári Boglárka
  • Veress Eszter Emőke
  • Vittmann Larina
  • Zopcsák Hanga Berta

A koronát Bábel Virág adja át az új királynőnek, aki 2024-ben nyerte meg a Miss Balatont, így két évig viselhette a címet. A regnáló királynő azt tanácsolta a döntősöknek, hogy maradjanak természetesek és önazonosak, valamint segítsék egymást a verseny során.

 

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