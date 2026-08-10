Közülük kerül ki a következő Miss Balaton, itt a 12 döntős – galéria

Nyilvánosságra hozták a Miss Balaton top 12 versenyzőjének névsorát. A döntősök már a verseny táborában készülnek az augusztus 15-i döntőre, amelyen megválasztják a szépségverseny új királynőjét.
A casting zsűrijében Epres Panni, Iszak Eszter, Gelencsér Tímea és Seres Attila koreográfus mellett idén Annoni Zita is részt vett. Ők választották ki azt a tizenkét versenyzőt, aki színpadra léphet a koronáért.
A döntőben ugyanakkor már egy másik zsűri értékeli a résztvevőket, amelynek tagjai akkor találkoznak először a versenyzőkkel.
Kik kerültek be a Miss Balaton top 12 mezőnyébe?
A döntőbe az alábbi versenyzők jutottak be:
- Antal Emőke
- Balog Zsófia
- Balogh Dóra
- Cervetto Buenavida Leticia Rozália
- Czeglédi Boglárka
- Farkas Zsófia Anna
- Hegyi Zsanett Klaudia
- Sárközi Hanna
- Vasvári Boglárka
- Veress Eszter Emőke
- Vittmann Larina
- Zopcsák Hanga Berta
A koronát Bábel Virág adja át az új királynőnek, aki 2024-ben nyerte meg a Miss Balatont, így két évig viselhette a címet. A regnáló királynő azt tanácsolta a döntősöknek, hogy maradjanak természetesek és önazonosak, valamint segítsék egymást a verseny során.