Közülük kerül ki a következő Miss Balaton, itt a 12 döntős – galéria

Nyilvánosságra hozták a Miss Balaton top 12 versenyzőjének névsorát. A döntősök már a verseny táborában készülnek az augusztus 15-i döntőre, amelyen megválasztják a szépségverseny új királynőjét.

Bábel Virág 2024-ben nyerte meg a versenyt és két évig viselhette a koronát, amelyet szombat este ad majd át utódjának

Fotó: Racz_Tomi / Red Lemon

A casting zsűrijében Epres Panni, Iszak Eszter, Gelencsér Tímea és Seres Attila koreográfus mellett idén Annoni Zita is részt vett. Ők választották ki azt a tizenkét versenyzőt, aki színpadra léphet a koronáért.

A döntőben ugyanakkor már egy másik zsűri értékeli a résztvevőket, amelynek tagjai akkor találkoznak először a versenyzőkkel.