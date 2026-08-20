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A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, Nagy Elek felmentette Bánfi Zoltánt az MKIK Tőkealap-kezelő Zrt. vezérigazgatói és igazgatósági tisztségéből. Az MKIK elnöke egyúttal elrendelte a társaság teljes körű átvilágítását - tájékoztatta a köztestület csütörtökön az MTI-t.
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Magyar Kereskedelmi és Iparkamaramkik elnökMKIK

Az MKIK közleménye szerint a jövőben változnak a feladatok, ezért más típusú vezetés szolgálja jobban a hazai vállalkozói közösség érdekeit.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnöke, Nagy Elek felmentette Bánfi Zoltánt az MKIK Tőkealap-kezelő Zrt. vezérigazgatói és igazgatósági tisztségéből
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke felmentette Bánfi Zoltánt az MKIK Tőkealap-kezelő Zrt. vezérigazgatói és igazgatósági tisztségéből - Illusztráció
Fotó: Ladóczki Balázs

A meghirdetett kamarai megújulási program középpontjában a vállalkozók állnak, ezért minden döntésnek a magyar gazdaság hosszú távú érdekeit kell szolgálnia.

Az MKIK azt is írta a közleményében, hogy ehhez a szemléletváltáshoz a kamara vezetésének is további megújulásra van szüksége, amely átláthatóbb, hatékonyabb és eredményesebb működés biztosításával támogatja a hazai vállalkozásokat.

 

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