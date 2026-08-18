Rost Andrea a MOHU vezetésével egyeztetne a szolnoki hulladékszállításról

Rost Andrea kedden a Facebook-oldalán közölte, hogy a szolnoki hulladékszállítási helyzet rendezése érdekében kezdeményezett egyeztetést a MOHU vezetésével.

MOHU: Rost Andrea egyeztetést kezdeményezett a szolnoki hulladékszállítás miatt Ladóczki Balázs - Origo

A Tisza országgyűlési képviselője szerint egy több tízezer embert érintő ügyben természetes lenne, hogy az érintett felek gyorsan tárgyalóasztalhoz ülnek, ez azonban egyelőre nem bizonyult egyszerűnek.

A politikus azt írta, hogy az ügyet továbbra is figyelemmel kíséri, és az illetékes miniszterrel is tárgyalt arról, hogy a kormányzat milyen lehetőségekkel rendelkezik a helyzet megoldására.

A probléma előzménye, hogy Györfi Mihály, Szolnok polgármestere hétfőn arról számolt be: a MOHU MOL mintegy 44 ezer ember, vagyis a város lakosságának kétharmada esetében nem szállította el a kihelyezett hulladékot.

A polgármester szerint a nyári hőségben a felhalmozódó szemét közvetlen közegészségügyi és járványügyi kockázatot jelent. Györfi Mihály azt is kifogásolta, hogy a hulladék elszállítását a jól működő kétpói lerakó helyett Ceglédre irányították át.

Szerinte emiatt akár napokig vagy hetekig is a kukákban és azok környékén maradhat a hulladék.

A MOHU szerint biztosított a hulladék kezelése

Györfi Mihály kedden arról is beszámolt, hogy a MOHU tárgyalódelegációja lemondta a szerdára tervezett szolnoki találkozót. A polgármester szerint ezen a megbeszélésen mutatták volna be, milyen nehéz helyzetbe került a város és a térség a kommunális hulladék elszállítása miatt.

A városvezető szerint kedden számos megkeresés érkezett az NHSZ Zounok és a város ügyfélszolgálataihoz arról, mikor viszik el a felhalmozódó hulladékot.

Tájékoztatása szerint Szolnok több mint felén egynapos csúszás alakult ki a szemétszállításban. Hozzátette, hogy az NHSZ munkatársai nagy erőkkel dolgoznak a helyzet megoldásán, ugyanakkor szerinte egy ponton túl már a MOHU döntésén múlik, hogy rendeződik-e a probléma.

A MOHU ezzel szemben az MTI megkeresésére hétfőn azt közölte, hogy a térség zavartalan lakossági hulladékgyűjtéséhez minden szükséges feltétel rendelkezésre áll. Ehhez ugyanakkor az is szükséges, hogy a többségi önkormányzati tulajdonban lévő helyi hulladékgazdálkodási társaság elszállítsa a kihelyezett lakossági hulladékot.