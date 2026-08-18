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tisza

Rost Andrea a MOHU vezetésével egyeztetne a szolnoki hulladékszállításról

34 perce
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Rost Andrea, a Tisza országgyűlési képviselője egyeztetést kezdeményezett a szolnoki hulladékszállítás miatt kialakult helyzet rendezéséről. A MOHU vezetésével tárgyalna a probléma mielőbbi megoldásáról, miközben a városban jelentős mennyiségű szemét halmozódott fel. A szolnoki polgármester szerint a kialakult helyzet több tízezer embert érint, és a nyári hőségben közegészségügyi kockázatot is jelenthet.
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tiszamohrost andreagyörfi mihály

Rost Andrea kedden a Facebook-oldalán közölte, hogy a szolnoki hulladékszállítási helyzet rendezése érdekében kezdeményezett egyeztetést a MOHU vezetésével.

MOHU: Rost Andrea egyeztetést kezdeményezett a szolnoki hulladékszállítás miatt
MOHU: Rost Andrea egyeztetést kezdeményezett a szolnoki hulladékszállítás miatt Ladóczki Balázs - Origo

A Tisza országgyűlési képviselője szerint egy több tízezer embert érintő ügyben természetes lenne, hogy az érintett felek gyorsan tárgyalóasztalhoz ülnek, ez azonban egyelőre nem bizonyult egyszerűnek.

A politikus azt írta, hogy az ügyet továbbra is figyelemmel kíséri, és az illetékes miniszterrel is tárgyalt arról, hogy a kormányzat milyen lehetőségekkel rendelkezik a helyzet megoldására.

A probléma előzménye, hogy Györfi Mihály, Szolnok polgármestere hétfőn arról számolt be: a MOHU MOL mintegy 44 ezer ember, vagyis a város lakosságának kétharmada esetében nem szállította el a kihelyezett hulladékot.

A polgármester szerint a nyári hőségben a felhalmozódó szemét közvetlen közegészségügyi és járványügyi kockázatot jelent. Györfi Mihály azt is kifogásolta, hogy a hulladék elszállítását a jól működő kétpói lerakó helyett Ceglédre irányították át.

Szerinte emiatt akár napokig vagy hetekig is a kukákban és azok környékén maradhat a hulladék.

A MOHU szerint biztosított a hulladék kezelése

Györfi Mihály kedden arról is beszámolt, hogy a MOHU tárgyalódelegációja lemondta a szerdára tervezett szolnoki találkozót. A polgármester szerint ezen a megbeszélésen mutatták volna be, milyen nehéz helyzetbe került a város és a térség a kommunális hulladék elszállítása miatt.

A városvezető szerint kedden számos megkeresés érkezett az NHSZ Zounok és a város ügyfélszolgálataihoz arról, mikor viszik el a felhalmozódó hulladékot.

Tájékoztatása szerint Szolnok több mint felén egynapos csúszás alakult ki a szemétszállításban. Hozzátette, hogy az NHSZ munkatársai nagy erőkkel dolgoznak a helyzet megoldásán, ugyanakkor szerinte egy ponton túl már a MOHU döntésén múlik, hogy rendeződik-e a probléma.

A MOHU ezzel szemben az MTI megkeresésére hétfőn azt közölte, hogy a térség zavartalan lakossági hulladékgyűjtéséhez minden szükséges feltétel rendelkezésre áll. Ehhez ugyanakkor az is szükséges, hogy a többségi önkormányzati tulajdonban lévő helyi hulladékgazdálkodási társaság elszállítsa a kihelyezett lakossági hulladékot.

A vállalat szerint a hulladék kezeléséhez partnereikkel együttműködve minden szükséges lehetőség adott.

A MOHU hangsúlyozta, hogy a hulladékkezelési rendszer működését nem helyi politikai, hanem szakmai és országos szempontok alapján kell megszervezni, ezért született döntés az elszállítás átszervezéséről.

A társaság szerint mind a kétpói, mind a ceglédi üzem fontos létesítmény, fejlesztésük pedig az üzemeltető és a tulajdonos közös felelőssége.

A MOHU ugyanakkor azt is kiemelte, hogy elfogadhatatlan, ha egy térség hulladékszállítását egyéni politikai érdekek határozzák meg.

A szolnoki hulladékszállítás körül kialakult vita így továbbra sem zárult le. Rost Andrea szerint az ügy mielőbbi rendezése érdekében szükség van az egyeztetésre, miközben a városvezetés és a MOHU eltérően ítéli meg a kialakult helyzet okait és a megoldás lehetőségeit.

 

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