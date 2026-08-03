Augusztus 3-án elindult a megújult MOL Bubi szolgáltatás Budapesten. A MOL Bubi új generációja minden szempontból előrelépést jelent a felhasználóknak: a korábbinál nagyobb, rugalmasan bővíthető, új, köztük elektromos kerékpárokból álló flotta áll majd a felhasználók rendelkezésre.
Az éles indulást követően a BKK folyamatosan növeli a kerékpárok számát, a kezdeti időszak után összesen 3300 (ebből 2500 klasszikus és 800 elektromos rásegítésű) járművet biztosít, a kapacitás pedig a későbbiekben a tervek szerint tovább nő majd.
2027-re várhatóan 5000 új kerékpár lesz elérhető bővített területen, sűrűbb eléréssel, sokkal több felvételi ponton.
A szolgáltatás ugyanakkor ennél is nagyobb léptékben bővíthető: a BKK célja, hogy rendelkezésre álló forrás esetén a rendszer akár 8000 kerékpárral működjön a jövőben, még szélesebb területi lefedettséget és jobb hozzáférést biztosítva a budapestiek számára - írták a közleményükben.
Karácsony Gergely Budapest főpolgármestere elmondta, hogy az új MOL Bubi által mind minőségében, mind mennyiségében komoly közösségi kerékpáros fejlesztéshez jutott Budapest. „Éppen ezen a napon, amikor a klímaváltozás hatásai miatt a legnagyobb kihívásokkal kell szembenéznünk, egy újabb fontos lépést teszünk egy zöldebb és fenntarthatóbb Budapest felé” – mondta.
Szintet lépett a MOL Bubi
- A MOL Bubi története 12 évvel ezelőtt indult, azóta egyre többen kerékpároznak a fővárosban minden korosztályból. A jellegzetes kerékpárok pedig ma már a fővárosi utcakép szerves részének számítanak.
- A MOL Bubi 2021-ben elindult második generációja a BKK eddigi egyik legnagyobb sikertörténete lett: az első rendszer megújítása után 5-8-szorosára nőtt az utazásszám, az elmúlt 5 évben összesen 14 millió alkalommal bérelték ki a közbringákat, és több mint 28 millió kilométert tekertek a MOL Bubikkal a BKK ügyfelei.
- A mostani megújulás újabb fordulatot hoz a MOL Bubi használatban: a kerékpárok egy része elektromos rásegítésű, amelynek köszönhetően a rendszer még szélesebb felhasználói kört tud kiszolgálni, hosszabb utakon és élénkebb domborzati viszonyok között is vonzóvá teszi a kerékpározást.
Levizsgáztatták a MOL Bubit a felhasználók
A próbaüzem alatt közel 9 ezer felhasználó tesztelte a rendszert. A BKK folyamatosan gyűjtötte a visszajelzéseket, a rendszer finomhangolásában nagy szerepe volt a tesztelőknek.
A tesztidőszak bebizonyította: nagy a nyitottság a felhasználókban az elektromos rásegítésű kerékpárok irányába. Az új flotta még többek számára hozza el a közlekedési módok közötti választás szabadságát, azok is kerékpárra ülhetnek, akiket eddig a kisebb-nagyobb emelkedők vagy éppen a távolság tartott vissza a kerékpározástól
– mondta Bodor Ádám, a BKK mobilitási vezérigazgató-helyettese.
A MOL Bubi fejlesztése a jövőben is folytatódik: a mintegy 40 négyzetkilométeres szolgáltatási terület a következő fejlesztési ütemekben 80 négyzetkilométerre növekedhet, hosszabb távon pedig akár a 110 négyzetkilométert is meghaladhatja. Az új elektromos rásegítésű kerékpároknak és a bővülő hálózatnak köszönhetően Budapest még több pontja válhat gyorsan és kényelmesen elérhetővé közbringával.
Stratégiai partnerség támogatja az új rendszert
A budapesti közbringaszolgáltatás névadó szponzora és stratégiai partnere továbbra is a MOL, amely a Bubi 2014-es indulása óta támogatja a kezdeményezést.
A MOL Bubi mára Budapest mindennapjainak része lett, a harmadik generáció pedig bizonyítja, hogy egy szeretett szolgáltatás is képes folyamatosan megújulni. A MOL számára fontos, hogy olyan mobilitási megoldások mellé álljon, amelyek valódi értéket teremtenek, és hozzájárulnak egy élhetőbb, fenntarthatóbb városhoz
– mondta Pantl Péter, a MOL-csoport kommunikációs igazgatója.
A Mastercard digitalizációs partnerként csatlakozott a MOL Bubi közbringarendszerhez, hogy hozzájáruljon a kényelmesebb, biztonságosabb és zökkenőmentesebb digitális fizetési élmény megteremtéséhez a városi mobilitásban.
A Mastercardnál azon dolgozunk, hogy a megbízható és egyszerűen használható digitális fizetés élményét a mindennapi élet egyre több területén, így a városi közlekedésben is elérhetővé tegyük. Büszkék vagyunk arra, hogy digitalizációs partnerként támogathatjuk a MOL Bubi történetének következő fejezetét
– mondta Berkes Tibor, a Mastercard Közép-Európai Divíziójának Magyarországért és Szlovéniáért felelős termékfejlesztési vezetője.
Az új közbringarendszert az Európa számos más városában is szolgáltató Inurba Mobility üzemelteti. A közbeszerzésen elnyert megbízás 5 éves időszakra szól, amely további 1,5 évvel hosszabbítható meg.
Budapest különleges város az általunk üzemeltetett közbringarendszerek között, hiszen itt nem egy új szolgáltatást indítunk el, hanem egy olyan rendszert fejlesztünk tovább, amely az elmúlt években a városi mobilitás meghatározó elemévé vált. A Mobi-pontoknak köszönhetően a hálózat gyorsan és hatékonyan bővíthető, az új alkalmazás pedig még egyszerűbbé és kényelmesebbé teszi a használatot
– mondta Damien Vander Heyden, az Inurba Mobility üzletfejlesztési igazgatója.
Augusztus 3-tól bárki használhatja a közbringarendszert
Augusztus 3-tól az új MOL Bubi applikáció letöltése után bárki használhatja a MOL Bubi közbringarendszert, annak klasszikus és/vagy elektromos rásegítésű kerékpárjait – percalapon, vagy a kedvező áron elérhető havi, illetve éves bérlettel. Emellett a BudapestGO-ban bérlettel rendelkezők számára a klasszikus kerékpárok kedvezményes áron érhetők el. Az éves bérletet vásárlók közül az első száz felhasználó egyedi MOL Bubi pulóvert kap ajándékba.