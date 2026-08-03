Augusztus 3-án elindult a megújult MOL Bubi szolgáltatás Budapesten. A MOL Bubi új generációja minden szempontból előrelépést jelent a felhasználóknak: a korábbinál nagyobb, rugalmasan bővíthető, új, köztük elektromos kerékpárokból álló flotta áll majd a felhasználók rendelkezésre.

Elindult az új MOL Bubi

Fotó: BKK

Az éles indulást követően a BKK folyamatosan növeli a kerékpárok számát, a kezdeti időszak után összesen 3300 (ebből 2500 klasszikus és 800 elektromos rásegítésű) járművet biztosít, a kapacitás pedig a későbbiekben a tervek szerint tovább nő majd.

2027-re várhatóan 5000 új kerékpár lesz elérhető bővített területen, sűrűbb eléréssel, sokkal több felvételi ponton.

A szolgáltatás ugyanakkor ennél is nagyobb léptékben bővíthető: a BKK célja, hogy rendelkezésre álló forrás esetén a rendszer akár 8000 kerékpárral működjön a jövőben, még szélesebb területi lefedettséget és jobb hozzáférést biztosítva a budapestiek számára - írták a közleményükben.

Karácsony Gergely Budapest főpolgármestere elmondta, hogy az új MOL Bubi által mind minőségében, mind mennyiségében komoly közösségi kerékpáros fejlesztéshez jutott Budapest. „Éppen ezen a napon, amikor a klímaváltozás hatásai miatt a legnagyobb kihívásokkal kell szembenéznünk, egy újabb fontos lépést teszünk egy zöldebb és fenntarthatóbb Budapest felé” – mondta.

Szintet lépett a MOL Bubi