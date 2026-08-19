Figyelmeztet a MOL a nemzeti ünnep előtt

Az augusztus 20-i tűzijáték idején a hangos robbanások és a váratlan fényhatások komoly stresszt okozhatnak a kutyáknak, amelyek ijedtükben akár otthonról is elszökhetnek. A MOL arra hívta fel a figyelmet, hogy mintegy 350 töltőállomásán kutyachip-leolvasó áll rendelkezésre, amely segítséget jelenthet a megtalált állatok gazdáinak felkutatásában.

A tűzijáték miatt megriadt és elkóborolt kutyák gazdáinak felkutatásában segíthetnek a MOL töltőállomásain

Fotó: robertharding via AFP

A mikrochip leolvasásával az állat azonosítható, a központi adatbázisban pedig megtalálhatók a gazdához tartozó adatok. Mivel ezek között személyes adatok, például telefonszám is szerepel, a töltőállomások munkatársai állatorvosok segítségét kérik az azonosításhoz.

Bakos Piroska, a MOL szóvivője közölte: az ünnepi tűzijátékok minden évben komoly próbatételt jelentenek a kutyáknak, mivel a váratlan és intenzív hanghatásoktól még a nyugodtabb állatok is megijedhetnek és elszökhetnek. Arra kérte az embereket, hogy ha az augusztus 20-i tűzijáték alatt vagy után gazdátlanul kóborló kutyát látnak, és biztonságosan meg tudják fogni, segítsenek az állatnak.

A szóvivő szerint az autópályák menti kutak kivételével szinte minden MOL töltőállomáson található chip-leolvasó.

Fontos, hogy naprakészek legyenek a mikrochip adatai

A sikeres azonosításhoz elengedhetetlen, hogy a mikrochiphez rögzített gazdai elérhetőségek aktuálisak legyenek. A társaság ezért azt javasolja a kutyatartóknak, hogy állatorvosuknál ellenőrizzék a nyilvántartott telefonszámot és e-mail-címet.

A MOL partnere, a Vigyél Haza Alapítvány azt tanácsolja, hogy a gazdák a hosszabb sétát még a délutáni órákra, a tűzijáték kezdete elé időzítsék. Az esti program idejére a kertben tartott kutyákat is érdemes biztonságos, zárt helyre vinni, valamint ellenőrizni a kerítést, a kapukat, az ajtókat és az ablakokat.

A lakásban a függönyök behúzásával vagy a redőnyök leengedésével csökkenthetők a villanó fényhatások, a külső zajokat pedig megszokott zene vagy televízió tompíthatja. A különösen félős állatokat lehetőség szerint nem ajánlott magukra hagyni.

A MOL chip-leolvasói az eltűnt kutyák hazajutását segíthetik

Ha egy kutya mégis elszökik, a keresést érdemes minél hamarabb megkezdeni, értesíteni a környékbeli állatorvosokat és állatvédő szervezeteket, valamint a helyi közösségi felületeken is jelezni az eltűnését. Ha valaki elkóborolt kutyát talál, és az állat biztonságosan megközelíthető, a MOL töltőállomásain elérhető chip-leolvasás segíthet az azonosításban, így a négylábú hamarabb visszakerülhet a gazdájához.