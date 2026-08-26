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halálos áldozat

Megszólalt a tiszaújvárosi MOL-üzemben meghalt dolgozó özvegye: kisfiuk máig pszichológushoz jár – videó

49 perce
Olvasási idő: 3 perc
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Májusban egy dolgozó meghalt, kilencen pedig megsérültek a tiszaújvárosi robbanásban. A MOL-üzem halálos áldozatának özvegye most arról beszélt, hogyan viselte meg a tragédia a családot.
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halálos áldozatgyászcsaládrobbanás

Májusban hatalmas robbanás történt Tiszaújvárosban, amelyben egy dolgozó meghalt, kilencen pedig megsérültek. A MOL-üzem halálos áldozatának özvegye most arról beszélt, hogyan próbálja feldolgozni a család a történteket – olvasható a TV2 oldalán.

A tiszaújvárosi MOL-üzemben történt robbanás halálos áldozatának özvegye a család gyászáról beszélt (A képen a májusi robbanás)
A tiszaújvárosi MOL-üzemben történt robbanás halálos áldozatának özvegye a család gyászáról beszélt (A képen a májusi robbanás)
Fotó: Olvasói/Boon.hu

Megszólalt a tiszaújvárosi MOL-üzemben meghalt dolgozó özvegye

A nő a TV2 Híradójának elmondta, neki kellett közölnie gyermekeikkel, hogy édesapjuk többé nem jön haza. A kisfiút annyira megviselte apja halála, hogy azóta is poszttraumás stresszel kezelik, és pszichológushoz jár.

Az özvegy a kamerák előtt elsírta magát, miközben a család életéről beszélt a tragédia után. A hozzátartozók közben továbbra is arra várnak, hogy pontosan kiderüljön, mi történt a tiszaújvárosi MOL-üzemben történt robbanás során. A család ügyvédet is fogadott, hogy választ kapjon a kérdéseire.

 

 

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