Megrázó részletek: kiderült, ki vesztette életét a devecseri motorbalesetben

Mint arról korábban beszámoltunk, halálos motorbaleset történt csütörtökön a Devecser és Nemeshany közötti úton, ahol egy motorkerékpár és egy kukásautó ütközött össze. A motoros a helyszínen életét vesztette, a teherautó három utasa nem sérült meg.

Tűzoltó volt a devecseri motorbaleset halálos áldozata. (Képünk illusztráció) Fotó: Marc Ignacio / Unsplash

Tűzoltó volt a devecseri motorbaleset halálos áldozata

A Rendészeti Államtitkárság legújabb Facebook-bejegyzése szerint a baleset áldozata Lakesz Péter tűzoltó főtörzsőrmester a Keszthelyi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság szerparancsnoka.

Mély megrendüléssel értesültünk a tragikus hírről: szabadnapján, közlekedési balesetben életét vesztette Lakesz Péter tű. főtörzsőrmester a Keszthelyi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság szerparancsnoka. Bajtársunk Veszprém vármegyében, Devecser külterületén szenvedett végzetes motorkerékpár-balesetet. Személyében egy elhivatott, a hivatásának élő szakembert veszített el a magyar katasztrófavédelem és a rendészeti közösség. A Belügyminisztérium Rendészeti Államtitkársága nevében őszinte részvétünket és mély együttérzésünket fejezzük ki az elhunyt családjának, szeretteinek, valamint a Keszthelyi HTP állományának és minden gyászoló bajtársnak. Osztozunk a család fájdalmában. Nyugodjon békében!

- olvasható a bejegyzésben.