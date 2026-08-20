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buli

Így hangoltak a Műegyetem előtti bulira a fiatalok - galéria

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
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Nagy buli van készülőben. Helyszíni tudósítónk szerint ugyan egyelőre nem sokan lézengenek a Műegyetem előtt, a hangulat már most remek, az igazi banzáj pedig majd a tűzijátékot követően kezdődik.
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buliaugusztus 20.Műegyetemprogram

A nemzeti ünnep alkalmából számtalan eseménnyel készültek Budapesten: így például elektronikus zenei programokat is rendeztek a fiataloknak a Műegyetem rakparton.

Műegyetem rakparti augusztus 20-i buli. Készülődés
Már hangolódnak a bulizó fiatalok a Műegyetem előtt / Fotó: ORIGO

Már hangolódnak a bulizó fiatalok a Műegyetem előtt

A helyszínen tartózkodó kollégánk szerint már megérkezett néhány szórakozni vágyó. Egyelőre ugyan nincsenek sokan, ám körbekérdezve kiderült, az igazi nagy buli a tűzijáték után veszi majd csak kezdetét. Addig pedig még van hátra pár óra: 21:20-kor veszi kezdetét majd kezdetét és körülbelül tíz percig tart. A látvány a Margit híd és az Erzsébet híd közötti Duna-szakaszon bontakozik ki, miközben a Parlament fényfestése is fontos része lesz a műsornak.

A helyszíni fotókból álló galériánkat az alábbi képre kattintva lehet megtekinteni!

Műegyetem rakparti augusztus 20-i buli. Készülődés
Műegyetem rakparti augusztus 20-i buli. Készülődés
Műegyetem rakparti augusztus 20-i buli. Készülődés
Műegyetem rakparti augusztus 20-i buli. Készülődés
Készülődés a Műegyetem előtti augusztus 20-i bulira
Műegyetem rakparti augusztus 20-i buli. Készülődés
Műegyetem rakparti augusztus 20-i buli. Készülődés
Műegyetem rakparti augusztus 20-i buli. Készülődés
Műegyetem rakparti augusztus 20-i buli. Készülődés
Műegyetem rakparti augusztus 20-i buli. Készülődés
Műegyetem rakparti augusztus 20-i buli. Készülődés
Műegyetem rakparti augusztus 20-i buli. Készülődés
Műegyetem rakparti augusztus 20-i buli. Készülődés
Galéria: Így hangoltak a Műegyetem előtti bulira a fiatalok
Fotó: ORIGÓ
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Így hangoltak a Műegyetem előtti bulira a fiatalok

A Műegyetem rakparti koncertekre érkezőknek a BKK még korábban az M4-es metrót ajánlotta, amely az esti időszakban sűrűbben közlekedik. Az ünnep napján ugyanis megváltozott a közlekedés a fővárosban: a pesti alsó rakpart egész nap zárva marad a Margit híd és a Közraktár utca között, a Műegyetem rakpart és a budai alsó rakpart Rákóczi híd és Margit híd közötti szakasza szintén nem használható, ahogy Magyar Ízek Utcája miatt a Lánchíd utca és a Várkert rakpart sem.

Kövesd velünk az augusztus 20-i ünnep legfontosabb eseményeit, a programokat, a látványosságokat, a közlekedési változásokat és a legfrissebb fejleményeket percről percre, élőben az Origón!

 

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