Így hangoltak a Műegyetem előtti bulira a fiatalok - galéria

A nemzeti ünnep alkalmából számtalan eseménnyel készültek Budapesten: így például elektronikus zenei programokat is rendeztek a fiataloknak a Műegyetem rakparton.
Már hangolódnak a bulizó fiatalok a Műegyetem előtt
A helyszínen tartózkodó kollégánk szerint már megérkezett néhány szórakozni vágyó. Egyelőre ugyan nincsenek sokan, ám körbekérdezve kiderült, az igazi nagy buli a tűzijáték után veszi majd csak kezdetét. Addig pedig még van hátra pár óra: 21:20-kor veszi kezdetét majd kezdetét és körülbelül tíz percig tart. A látvány a Margit híd és az Erzsébet híd közötti Duna-szakaszon bontakozik ki, miközben a Parlament fényfestése is fontos része lesz a műsornak.
A helyszíni fotókból álló galériánkat az alábbi képre kattintva lehet megtekinteni!
A Műegyetem rakparti koncertekre érkezőknek a BKK még korábban az M4-es metrót ajánlotta, amely az esti időszakban sűrűbben közlekedik. Az ünnep napján ugyanis megváltozott a közlekedés a fővárosban: a pesti alsó rakpart egész nap zárva marad a Margit híd és a Közraktár utca között, a Műegyetem rakpart és a budai alsó rakpart Rákóczi híd és Margit híd közötti szakasza szintén nem használható, ahogy Magyar Ízek Utcája miatt a Lánchíd utca és a Várkert rakpart sem.
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