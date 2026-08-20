Így hangoltak a Műegyetem előtti bulira a fiatalok - galéria

A nemzeti ünnep alkalmából számtalan eseménnyel készültek Budapesten: így például elektronikus zenei programokat is rendeztek a fiataloknak a Műegyetem rakparton.

Már hangolódnak a bulizó fiatalok a Műegyetem előtt / Fotó: ORIGO

Már hangolódnak a bulizó fiatalok a Műegyetem előtt

A helyszínen tartózkodó kollégánk szerint már megérkezett néhány szórakozni vágyó. Egyelőre ugyan nincsenek sokan, ám körbekérdezve kiderült, az igazi nagy buli a tűzijáték után veszi majd csak kezdetét. Addig pedig még van hátra pár óra: 21:20-kor veszi kezdetét majd kezdetét és körülbelül tíz percig tart. A látvány a Margit híd és az Erzsébet híd közötti Duna-szakaszon bontakozik ki, miközben a Parlament fényfestése is fontos része lesz a műsornak.

A helyszíni fotókból álló galériánkat az alábbi képre kattintva lehet megtekinteni!