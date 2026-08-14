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műtét

Válaszokat követel a család: műtét közben szúrhatták át a 18 éves Vanda szívét

57 perce
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Két hete várja a boncolási eredményeket az a család, akiknek 18 éves lánya egy műtét közben vesztette életét. A gyászoló édesanya elmondása szerint telefonon értesítették őket arról, hogy a műtét nem sikerült, válaszokat azonban továbbra sem kaptak a kérdéseikre. A család feltételezése szerint valami átszúrhatta Vanda szívét: úgy tudni, az ügyben a rendőrség halált okozó gondatlan veszélyeztetés miatt nyomoz.
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Tragédiával ért véget a műtét a miskolci kórházban: a 18 éves Vanda két héttel ezelőtt, egy sokkoló műhiba miatt vesztette életét. A fiatal lány mellkasába egy csontfejlődési rendellenesség miatt kellett fémlemezt ültetni, ezért többször is megoperálták, az utolsó beavatkozás során azonban egy lyuk keletkezett a szívén, ami erősen vérezni kezdett, a lány pedig a műtőasztalon meghalt.

Műtét közben vesztette életét a 18 éves Vanda
Műtét közben vesztette életét a 18 éves Vanda / Fotó: TV2 Híradó

Műtét közben vesztette életét a 18 éves Vanda

A gyászoló édesanya, Edit a TV2 Híradónak elmondta, a kórház telefonon értesítette őket arról, hogy nem sikerült a műtét, és már nem tudták megmenteni a lány életét. A család ezután azonnal odasietett, ahol három orvoshoz vezették őket, azonban egyértelmű magyarázatot nem kaptak a történtekre: csupán annyit árultak el, hogy megsértették a kislány szívét, azonban az anya szerint eközben saját maguknak is ellentmondtak.

Vanda úgynevezett tölcsérmellkas rendellenességgel született, a csontjai nyomták a szerveit. A csontok fejlődése miatt egészen 18 éves koráig várni kellett a műtéttel, a fémlemez behelyezése után azonban súlyos gyulladás alakult ki, ami napokig nem javult. Végül a lemez eltávolítása mellett döntöttek. 

A családnak egészen a lány halála napjáig azt állították, minden rendben van, és Vanda nincs életveszélyben: a történtek után feljelentést tettek és ügyvédet fogadtak annak érdekében, hogy megtudják, pontosan hogyan szúrhatták át a lányuk szívét. 

A TV2 Híradó kérdéseivel megkereste a kórházat, ahonnan írásban azt a választ kapták, megkérdezik a családot, hozzájárulnak-e a sajtó tájékoztatásához, noha ők voltak azok, akik nyilvánosság elé álltak. A család azt is elárulta, a levélben említett megkeresés nem történt meg. A Híradó információi szerint a rendőrség halált okozó gondatlan veszélyeztetés miatt nyomoz, a megkeresésre azonban egyelőre nem reagáltak.

Vandától augusztus 17-én vesznek végső búcsút a szerettei. 

 

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