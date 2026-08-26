Meghalt Nádas Péter

A család kérésére a közösségi oldalán jelentették be, hogy elhunyt a Kossuth-díjas szerző, Nádas Péter.

Elhunyt Nádas Péter / Fotó: MW archív

Elhunyt Nádas Péter

2026. augusztus 26-án reggel 8 órakor gombosszegi otthonában elhunyt Nádas Péter. A hírt a család kérésére tesszük közzé, és ezúton kérjük az olvasókat és a sajtó munkatársait, további tájékoztatásig tartsák tiszteletben, hogy nem kívánnak nyilatkozni

– olvasható a világhírű szerző közösségi oldalán.

Nádas Péter 1942. október 14-én született Budapesten Tauber Klára nőmozgalmi munkás és Nádas László telefonműszerész gyermekeként. Öccse, Nádas Pál gyógypedagógus, a Magyar Paralimpiai Bizottság egyik alapítója. Édesanyja 1955-ben hunyt el rákban, majd három évvel édesapja önkezével vetett véget az életének. Nádas Péter ekkor a nagynénje, Aranyossi Magda gyámsága alá került.

1956–1958 között a Petrik Lajos Vegyipari Technikum tanulója volt, ezután szakmát tanult: 1958–1961 között fényképész szakmunkástanuló volt. 1961-től végezte el a MÚOSZ kétéves újságíró-iskoláját. 1965–1967 között a Marxizmus–Leninizmus Esti Egyetem filozófia szakára járt, de államvizsgát nem tett.

Eközben 1961–1963 között a Nők Lapja című lap fotóriportere, 1965–1969 között a Pest Megyei Hírlap munkatársa volt, majd 1969-től szabadfoglalkozású író lett.