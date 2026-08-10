Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Nagyatádi tragédia: Békéscsaba volt alpolgármestere halt meg az eXtremeMan triatlonversenyen

Siker

Milák Kristóf már az első napon csúcsot döntött az úszó Eb-n, de rémisztő a helyzet

triatlonverseny

Nagyatádi tragédia: Békéscsaba volt alpolgármestere halt meg az eXtremeMan triatlonversenyen

58 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Tragédiával ért véget a nagyatádi eXtremeMan egyik indulója számára a vasárnapi megmérettetés. A 63 éves Velkey Gábor tapasztalt versenyző volt, korábban többször is sikeresen teljesítette a triatlonversenyt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
triatlonversenyalpolgármestertragédiaNagyatád

Ahogy arról az Origo korábban írt, tragédia történt vasárnap délelőtt a nagyatádi eXtremeMan versenyen, miután életét vesztette egy 60 év feletti induló. 

Meghalt Békéscsaba volt alpolgármestere a nagyatádi eXtremeMan versenyen
Meghalt Békéscsaba volt alpolgármestere a nagyatádi eXtremeMan versenyen Fotó: Unsplash

Meghalt Békéscsaba volt alpolgármestere a nagyatádi eXtremeMan versenyen

A tragikus hírt Vajda Eszter, a somogyi rendőrség sajtóreferense is megerősítette, a Sonline megkeresésére. A rendőrség az eset kapcsán kizárta az idegenkezűséget: jelenleg közigazgatási eljárás keretén belül vizsgálják a történteket.

A legfrissebb sajtóhírek szerint Velkey Gábor, Békéscsaba volt alpolgármesterének az életét nem tudták megmenteni a versenyen, aki korábban több alkalommal is rajthoz állt a megmérettetésen. 

A békéscsabai sportoló közösségi oldalán közzétett bejegyzések alapján többször sikeresen teljesítette a triatlonversenyt.

Velkey Gábor Békéscsaba közéletének ismert szereplője volt

Velkey Gábor hosszú éveken keresztül aktívan részt vett Békéscsaba közéletében. A szociológusként, főiskolai docensként és középiskolai tanárként is dolgozó Velkey önkormányzati képviselőként és alpolgármesterként is tevékenykedett, emellett országgyűlési képviselőként is dolgozott. 63 éves volt – írja a Sonline

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!