Nagyatádi tragédia: Békéscsaba volt alpolgármestere halt meg az eXtremeMan triatlonversenyen

Ahogy arról az Origo korábban írt, tragédia történt vasárnap délelőtt a nagyatádi eXtremeMan versenyen, miután életét vesztette egy 60 év feletti induló.

Meghalt Békéscsaba volt alpolgármestere a nagyatádi eXtremeMan versenyen Fotó: Unsplash

Meghalt Békéscsaba volt alpolgármestere a nagyatádi eXtremeMan versenyen

A tragikus hírt Vajda Eszter, a somogyi rendőrség sajtóreferense is megerősítette, a Sonline megkeresésére. A rendőrség az eset kapcsán kizárta az idegenkezűséget: jelenleg közigazgatási eljárás keretén belül vizsgálják a történteket.

A legfrissebb sajtóhírek szerint Velkey Gábor, Békéscsaba volt alpolgármesterének az életét nem tudták megmenteni a versenyen, aki korábban több alkalommal is rajthoz állt a megmérettetésen.

A békéscsabai sportoló közösségi oldalán közzétett bejegyzések alapján többször sikeresen teljesítette a triatlonversenyt.

Velkey Gábor Békéscsaba közéletének ismert szereplője volt

Velkey Gábor hosszú éveken keresztül aktívan részt vett Békéscsaba közéletében. A szociológusként, főiskolai docensként és középiskolai tanárként is dolgozó Velkey önkormányzati képviselőként és alpolgármesterként is tevékenykedett, emellett országgyűlési képviselőként is dolgozott. 63 éves volt – írja a Sonline.