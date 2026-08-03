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nagykörút

Már a teljes felújítás előtt átalakul a Nagykörút egyik legforgalmasabb szakasza

20 perce
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Már a Nagykörút teljes felújítása előtt megkezdődtek az első látványos átalakítások. A József körúton több hely jut a gyalogosoknak, biztonságosabbá válik a kerékpáros közlekedés, és új parkolóhelyek is épülnek.
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nagykörútbkkkerékpáros közlekedésbudapest

A BKK uniós támogatással gyorsan megvalósítható fejlesztéseket indított a József körúton és a Baross utcában. A cél, hogy már a Nagykörút teljes felújítása előtt biztonságosabbá és kényelmesebbé váljon a közlekedés a főváros egyik legforgalmasabb útvonalán.

Nagykörút
A Nagykörút teljes megújulásáig sem maradnak el a fejlesztések
Fotó: BKK

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) a Reallocate európai uniós projekt keretében olyan fejlesztéseket valósít meg a József körúton és a Baross utcában, amelyek javítják a gyalogosok, a kerékpárosok és az autósok közlekedési feltételeit. A bruttó 30 millió forintos beruházás teljes egészében uniós forrásból valósul meg, a Fővárosi Önkormányzat, a Budapest Közút és a BKK együttműködésében.

A fejlesztésre azért kerül sor, mert a Nagykörút teljes átépítése ugyan továbbra is Budapest egyik kiemelt városfejlesztési projektje, azonban annak részletes tervezése még folyamatban van. A korábbi társadalmi egyeztetések során ugyanakkor több olyan problémára is felhívták a figyelmet, amelyeket a teljes felújítás előtt is szükséges kezelni.

Lejönnek a kerékpárosok a járdáról

A legjelentősebb változás a József körút Scheiber Sándor utca és a Corvin-negyed közötti szakaszát érinti. 

A Petőfi híd felé vezető oldalon a kerékpáros közlekedés a járdáról az útpályára kerül, ahol új kerékpársávot alakítanak ki. 

Kivételt csak a Baross utca kereszteződése előtti rövid szakasz jelent, ahol a Kiscsibész térnél továbbra is a járdából leválasztott részen haladhatnak a kerékpárosok.

A BKK szerint a jelenlegi kialakítás gyakran okoz konfliktust a gyalogosok és a kerékpárosok között. 

Az átalakítással több hely jut a gyalogosoknak, miközben a kerékpáros közlekedés biztonságosabbá és kiszámíthatóbbá válik.

Az új kerékpársávokat a parkoló járművek választják majd el a forgalomtól, a parkolósáv és a kerékpársáv között pedig széles biztonsági zónát alakítanak ki. A kereszteződések előtt a parkolósáv hamarabb véget ér, hogy javuljon a beláthatóság.

Új parkoló- és rakodóhelyek is létesülnek

A fejlesztés részeként új parkoló- és rakodóhelyeket, valamint Mobi-pontokat is kialakítanak a József körúton. A BKK szerint erre azért van szükség, mert a környéken működő üzletek és szolgáltatók régóta jelezték, hogy a rakodási lehetőségek hiánya miatt gyakran szabálytalanul, a járdán vagy az úttesten történik az áruszállítás.

A Baross utcában, a Nagykörút és a Mária utca közötti szakaszon mindkét irányban új kerékpársávokat építenek. 

Emiatt 14 parkolóhelyet áthelyeznek a Nagykörútra, ahol összességében több parkoló áll majd rendelkezésre.

A munkálatok már megkezdődtek, augusztus második felében szerelik fel az elválasztó elemeket és festik fel az új útburkolati jeleket. A fejlesztések a tervek szerint szeptember 1-jéig készülnek el.

Egyeztetések indulnak a Nagykörút biztonságáról

A BKK közölte, hogy a Nagykörúton történt közelmúltbeli közlekedési események miatt egyeztetéseket kezdeményez a Fővárossal, a Budapest Közúttal és a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal. A szakmai szervezetek közösen vizsgálják meg a történtek körülményeit, valamint azt, milyen további intézkedésekkel lehetne még biztonságosabbá tenni a főváros egyik legforgalmasabb útvonalát.

A közlemény hangsúlyozza, hogy a Reallocate projekt keretében megvalósuló mostani fejlesztések függetlenek ezektől az egyeztetésektől. Az átalakítások átmeneti megoldást jelentenek a Nagykörút tervezett, 2029-ig megvalósuló teljes körű felújításáig.

 

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