Amikor az egész ország ugyanarra figyelt: ilyen volt az 1999-es napfogyatkozás - videó

Ahogy azt korábban már megírtuk, Magyarországon augusztus 12-én 19:22:34-kor kezdődik a részleges napfogyatkozás, amely Budapesten 19:58-kor éri el a maximumát: ekkor a Hold a Nap Földről látható felszínének 60,3 százalékát takarja majd el. A jelenség a napnyugtáig követhető: az ország keleti részén körülbelül 19:50-ig, a nyugati területeken pedig akár 20:10-ig is látható lehet. Ebből az alkalomból a Veol felidézte az 1999. augusztus 11-es teljes napfogyatkozást, amely valóságos népünnepéllyé változtatta azt a bizonyos nyári napot.

Augusztus 12-én részleges napfogyatkozás lesz / Fotó: CESAR MANSO / AFP

Ilyen volt az 1999-es napfogyatkozás

A teljes fogyatkozás sávja Szombathelytől Szegedig húzódott keresztül Magyarországon, amibe a Balaton is beletartozott. A totalitás akár 2 perc 23 másodpercig tartott. Sokan emiatt úgy tervezték meg a nyaralást, hogy augusztus 11-én a megfelelő helyen legyenek, külföldről pedig turisták és csillagászok is érkeztek hazánkba. Akadtak munkahelyek, ahol egész napra rendkívüli szabadnapot adtak ki, máshol arra a néhány percre szakították félbe a munkát, amikor a Hold teljesen eltakarta a Napot.

Napfogyatkozás Balatonfűzfőn / Fotó: Ladányi Tamás asztrofotós

A mai Veszprém vármegye balatoni része kiváló helyen feküdt a jelenség megfigyeléséhez. Balatonfűzfőn Ladányi Tamás asztrofotós a magas partról követte végig a fogyatkozást egy francia–magyar társasággal. A jelenséget távcsővel figyelték, megörökítéséhez pedig egy 200 milliméteres teleobjektívet használt. A korabeli technika ellenére a felvételen a napkorona mellett még a Nap peremén látható vöröses protuberanciák is megjelentek.

Ilyen szemüvegekkel néztük 1999-ben a napfogyatkozást - Fotó: saros139.hu

Íme, egy 1999-es videófelvétel a napfogyatkozásról a Balatonból nézve:

A totalitás közeledtével fokozatosan megváltozott a nappali fény, majd a Hold teljesen eltakarta a Nap fényes korongját. Előtűnt a napkorona, és néhány percre egészen szokatlan világ borult a nyári tájra. Talán éppen ezért vált az 1999-es napfogyatkozás generációs élménnyé. Nem csupán egy ritka csillagászati jelenség történt: emberek tömegei álltak meg egyszerre, és néztek ugyanabba az irányba.

A ritka égi jelenség után 27 évvel ismét mindenki tekintete a Nap felé fordul: Magyarországról ezúttal részleges napfogyatkozást láthatunk, így a látvány nem lesz ugyanaz, mint 1999-ben, a régi emlékeket azonban biztosan sokakban előhozza majd.

MINDEN, amit a 2026-os részleges napfogyatkozásról tudni kell!