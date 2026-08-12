Napfogyatkozás Magyarországon: ilyen különleges látványban volt részük a budapestieknek

Sokan várták izgatottan szerda este a Magyarországról is látható részleges napfogyatkozást. Az Origo stábja a Svábhegyi Csillagvizsgálónál követte a különleges égi jelenséget.
Mint arról az Origo beszámolt, a napfogyatkozás közvetlenül naplemente előtt, alacsony napállásnál volt látható Magyarországról, ezért különösen fontos volt, hogy megfelelő megfigyelési helyszínt válasszunk.
Különleges látvány Budapesten: így figyelték a napfogyatkozást a Svábhegyi Csillagvizsgálónál
A Hold 19 óra 20 perc körül kezdte eltakarni a Napot, a jelenség pedig egészen napnyugtáig, nagyjából 20 óráig volt követhető. Az Origo stábja a Svábhegyi csillagvizsgálónál járt, ahol többen is izgatottan várták a különleges égi jelenséget, köztük gyerekek is.
Napfogyatkozás a Svábhegyi csillagvizsgálónál:
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