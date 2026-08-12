Napfogyatkozás Magyarországon: ilyen különleges látványban volt részük a budapestieknek

Mint arról az Origo beszámolt, a napfogyatkozás közvetlenül naplemente előtt, alacsony napállásnál volt látható Magyarországról, ezért különösen fontos volt, hogy megfelelő megfigyelési helyszínt válasszunk.

Napfogyatkozás 2026 Magyarországon: így figyelték a napfogyatkozást a Svábhegyi Csillagvizsgálónál Fotó: Mediaworks

Különleges látvány Budapesten: így figyelték a napfogyatkozást a Svábhegyi Csillagvizsgálónál

A Hold 19 óra 20 perc körül kezdte eltakarni a Napot, a jelenség pedig egészen napnyugtáig, nagyjából 20 óráig volt követhető. Az Origo stábja a Svábhegyi csillagvizsgálónál járt, ahol többen is izgatottan várták a különleges égi jelenséget, köztük gyerekek is.

Napfogyatkozás a Svábhegyi csillagvizsgálónál:

Fotó: Mediaworks

Fotó: Mediaworks