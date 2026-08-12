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Kezdődik a napfogyatkozás – itt nézheted élőben a különleges égi jelenséget

Aranyérem

Kós Hubert aranyérmet nyert az Európa-bajnokságon, de nem teljesen úgy, ahogy akarta

napfogyatkozás

Kezdődik a napfogyatkozás – itt nézheted élőben a különleges égi jelenséget

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
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Szerda este Magyarországról is látványos részleges napfogyatkozás figyelhető meg, miközben Európa egyes területein a Hold teljesen eltakarja a Napot. Hazánkban 19:21 után kezdődik a különleges égi jelenség, amely egészen napnyugtáig követhető. Mutatjuk, mikor lesz a leglátványosabb a napfogyatkozás, és azt is, hol nézheted élőben az interneten.
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Ahogy arról az Origo már beszámolt, a magyarországi részleges napfogyatkozás az ország különböző pontjain 19 óra 21 és 19 óra 25 perc között veszi kezdetét, és egészen napnyugtáig megfigyelhető lesz. A kezdés pontos időpontja, valamint a Nap kitakarásának mértéke a megfigyelés helyszínétől függ.

Napfogyatkozás nézése védőszemüvegen keresztül
Napfogyatkozás 2026 Magyarországon: itt nézheted élőben 
Fotó: VINCENT JANNINK / ANP MAG

Itt nézheted élőben a napfogyatkozást

Aki nem tudja személyesen megfigyelni az égi jelenséget, az online is követheti a napfogyatkozást. A Media1 ugyanis egy különleges élő közvetítéssel is készül a 2026. augusztus 12-i teljes napfogyatkozásra: a ritka égi jelenséget egy repülőgép fedélzetéről, mintegy 37 ezer láb, azaz több mint 11 ezer méteres magasságból mutatják meg. A három kamera képét a repülőgép Starlink-kapcsolatán keresztül továbbítják. Az élő közvetítés 18:15-kor indul a Media1 YouTube-csatornáján, amelyet itt nyomon is követhetsz:

Emellett pedig a NASA is készül élő közvetítéssel, amelyben a teljes napfogyatkozás útvonalának több pontjáról mutatnak élő képeket, miközben szakértők is megszólalnak. A NASA közvetítését itt tudod megnézni:

Napfogyatkozás jön szerdán, Magyarországról is látványos lesz

A Vega Csillagászati Egyesület adatai alapján a részleges napfogyatkozás kezdete és maximuma országrészenként néhány perces eltérést mutat. A jelenség megfigyelhetőségében ugyanakkor jelentős különbséget okoz, hogy az ország nyugati részén később nyugszik le a Nap, ezért ott hosszabb ideig és nagyobb takarással lehet látni a napfogyatkozást.

Részleges napfogyatkozás Magyarországon

A fontosabb időpontok magyar nyári idő szerint:

  • Sopron: kezdés 19:22, maximum 20:08
  • Szombathely: 19:23, maximum 20:07
  • Zalaegerszeg: 19:24, maximum 20:05
  • Győr: 19:22, maximum 20:04
  • Nagykanizsa: 19:24, maximum 20:03
  • Kaposvár: 19:24, maximum 20:00
  • Budapest: 19:22, maximum 19:58
  • Pécs: 19:24, maximum 19:57
  • Dabas: 19:22, maximum 19:56
  • Kecskemét: 19:23, maximum 19:54
  • Miskolc: 19:21, maximum 19:52
  • Szeged: 19:24, maximum 19:50
  • Nagymágocs: 19:23, maximum 19:50
  • Nyíregyháza: 19:21, maximum 19:48
  • Debrecen: 19:21, maximum 19:47
@origo_hu

Egy rossz pillantás, és károsodhat a szemed – így nézd a napfogyatkozást! Augusztus 12-én napfogyatkozás lesz látható Európa több pontjáról, Budapestről is. Mutatjuk, hogyan nézheted biztonságosan, és mit kerülj el mindenképp! #origo #napfogyatkozás #budapest #európa #ritka #égi #jelenség #szemüveg #biztonság #megfigyelés

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Részleges napfogyatkozás 2026
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