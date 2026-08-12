Kezdődik a napfogyatkozás – itt nézheted élőben a különleges égi jelenséget

Ahogy arról az Origo már beszámolt, a magyarországi részleges napfogyatkozás az ország különböző pontjain 19 óra 21 és 19 óra 25 perc között veszi kezdetét, és egészen napnyugtáig megfigyelhető lesz. A kezdés pontos időpontja, valamint a Nap kitakarásának mértéke a megfigyelés helyszínétől függ.

Napfogyatkozás 2026 Magyarországon: itt nézheted élőben

Fotó: VINCENT JANNINK / ANP MAG

Itt nézheted élőben a napfogyatkozást

Aki nem tudja személyesen megfigyelni az égi jelenséget, az online is követheti a napfogyatkozást. A Media1 ugyanis egy különleges élő közvetítéssel is készül a 2026. augusztus 12-i teljes napfogyatkozásra: a ritka égi jelenséget egy repülőgép fedélzetéről, mintegy 37 ezer láb, azaz több mint 11 ezer méteres magasságból mutatják meg. A három kamera képét a repülőgép Starlink-kapcsolatán keresztül továbbítják. Az élő közvetítés 18:15-kor indul a Media1 YouTube-csatornáján, amelyet itt nyomon is követhetsz:

Emellett pedig a NASA is készül élő közvetítéssel, amelyben a teljes napfogyatkozás útvonalának több pontjáról mutatnak élő képeket, miközben szakértők is megszólalnak. A NASA közvetítését itt tudod megnézni:

Napfogyatkozás jön szerdán, Magyarországról is látványos lesz

A Vega Csillagászati Egyesület adatai alapján a részleges napfogyatkozás kezdete és maximuma országrészenként néhány perces eltérést mutat. A jelenség megfigyelhetőségében ugyanakkor jelentős különbséget okoz, hogy az ország nyugati részén később nyugszik le a Nap, ezért ott hosszabb ideig és nagyobb takarással lehet látni a napfogyatkozást.

Részleges napfogyatkozás Magyarországon

A fontosabb időpontok magyar nyári idő szerint:

Sopron: kezdés 19:22, maximum 20:08

Szombathely: 19:23, maximum 20:07

Zalaegerszeg: 19:24, maximum 20:05

Győr: 19:22, maximum 20:04

Nagykanizsa: 19:24, maximum 20:03

Kaposvár: 19:24, maximum 20:00

Budapest: 19:22, maximum 19:58

Pécs: 19:24, maximum 19:57

Dabas: 19:22, maximum 19:56

Kecskemét: 19:23, maximum 19:54

Miskolc: 19:21, maximum 19:52

Szeged: 19:24, maximum 19:50

Nagymágocs: 19:23, maximum 19:50

Nyíregyháza: 19:21, maximum 19:48

Debrecen: 19:21, maximum 19:47