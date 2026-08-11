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napfogyatkozás

Közeledik a napfogyatkozás, ezekből vesznek többet most a magyarok

33 perce
Olvasási idő: 5 perc
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Augusztus 12-én két égi jelenség is megfigyelhető lesz Magyarországon. A kora esti órákban részleges napfogyatkozás lesz, majd éjszaka tetőzik a Perseida-meteorraj aktivitása, ami szintén különleges látványt nyújt. Az Allegro adatai szerint az elmúlt napokban jelentősen megugrott a csillagászati megfigyeléshez és asztrofotózáshoz kapcsolódó eszközök iránti kereslet.
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napfogyatkozásPerseida meteorrajfotózás

Az elmúlt pár napban jelentősen megnőtt az Allegro Film és fotó kategória forgalma, ugyanis sokan keresnek a csillagászati megfigyeléshez és az éjszakai asztrofotózáshoz használható eszközöket a szerdára várt napfogyatkozáshoz és csillaghulláshoz.

Teljes napfogyatkozás és fénylő napkorona, amelyhez hasonló látvány várható 2026. augusztus 12-én a Föld több pontján
Magyarországon augusztus 12-én 19:22:34-kor kezdődik a részleges napfogyatkozás
Fotó:  NASA/ESA (SOHO), P. Horálek/Institute of Physics in Opava; Josef Kujal (of the Astronomy Society of Hradec Kŕlové) and Milan Hlaváč

Ezekkel az eszközökkel várják a magyarok a napfogyatkozást

A magyar, a szlovák és cseh piacok összesítésében az előző évhez képest

  • a teleszkópok forgalma a tizennégyszeresére nőtt,
  • a figyelőtávcsövek iránti kereslet a három és félszeresére nőtt,
  • a binokulárok (kétszemes távcsövek) eladásai a két és félszeresükre emelkedtek,
  • a hosszabb megfigyelésekhez szükséges fényképezőgép-kiegészítők forgalma pedig megötszöröződött.

Különösen látványosan élénkült a vásárlói érdeklődés a napfogyatkozás biztonságos megfigyeléséhez használható eszközök iránt, így

az elmúlt napok egyik legkeresettebb terméke az ND5-ös napfóliával ellátott napfogyatkozás-néző szemüveg volt.

Emellett speciális napszűrőket és optikai kiegészítőket is sokan vásároltak. Ezek megfelelő használat mellett lehetővé teszik a Nap kockázatmentes megfigyelését, illetve fényképezését, miközben védelmet nyújtanak a szem és a fényképezőgépek érzékeny szenzorai számára.

ég
Augusztus 12-én részleges napfogyatkozás lesz, este pedig tetőzik a Perseida meteorraj
Fotó: AFP

Ekkor várható pontosan a napfogyatkozás

Magyarországon augusztus 12-én 19:22:34-kor kezdődik a részleges napfogyatkozás, amely Budapesten 19:58-kor éri el maximumát:

ekkor a Hold a Nap Földről látható felszínének 60,3 százalékát takarja majd el.

A jelenség a napnyugtáig követhető: az ország keleti részén körülbelül 19:50-ig, a nyugati területeken pedig akár 20:10-ig is látható lehet. Magyarországon legutóbb 2025. március 29-én volt részleges napfogyatkozás, de a mostani jóval látványosabbnak ígérkezik.

A napfogyatkozást követően az éjszakai tetőzik a Perseida-meteorraj aktivitása is. Ennek megfigyelését ráadásul az újhold közeli időszak is segíti: ilyenkor a Hold fénye kevésbé zavarja a sötét égboltot, így a hullócsillagok is jobban láthatók.

Így érdemes a szemet védeni

Az Agroinform összegyűjtötte, mire érdemes figyelni a megfelelő napfogyatkozás-szemüveg kiválasztásakor.

MINDEN, amit a 2026-os részleges napfogyatkozásról tudni kell!

 

Részleges napfogyatkozás 2026
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