Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
napfogyatkozás

Többen is a Semmelweis Szemészeti Klinikáján kötöttek ki a részleges napfogyatkozás után

26 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Az augusztus 12-i részleges napfogyatkozást követően többen is szempanaszokkal fordultak orvoshoz. A Semmelweis Egyetem Szemészeti Klinikáját közel egy tucat ember kereste fel, elsősorban káprázás és szemszárazság miatt, egy betegnél pedig átmeneti retinaelváltozást is kimutattak.
Link másolása
Vágólapra másolva!
napfogyatkozásSemmelweis Klinikaszemszárazság

Az augusztus 12-i részleges napfogyatkozás után közel egy tucat ember jelentkezett szempanaszokkal a Semmelweis Egyetem Mária utcai Szemészeti Klinikáján – közölte az intézmény a 24.hu megkeresésére.

részleges napfogyatkozás, Semmelweis Egyetem, Szemészeti Klinika, szemkárosodás, retinaelváltozás, szemszárazság, káprázás Csaknem egy tucat embernél jelentkeztek szemészeti panaszok a részleges napfogyatkozás megfigyelését követően. Fotó: Samuel de Roman / Anadolu / AFP
Csaknem egy tucat embernél jelentkeztek szemészeti panaszok a részleges napfogyatkozás megfigyelését követően
Fotó: Samuel de Roman / Anadolu / AFP

A részleges napfogyatkozás után káprázásra és szemszárazságra panaszkodtak

A Semmelweis Egyetem tájékoztatása szerint a klinikát közel egy tucat beteg kereste fel kifejezetten a napfogyatkozást követően jelentkező szempanaszok miatt. Az érintettek elsősorban káprázásról és szemszárazságról számoltak be.

Egy páciensnél retinaelváltozást is találtak az orvosok, az egyetem közlése szerint azonban ez az elváltozás átmenetinek bizonyult.

Az intézmény szerint a tapasztalatok azt mutatják, hogy a napfogyatkozás szemészeti veszélyei ma már szélesebb körben ismertek, ezért az emberek nagyobb figyelmet fordítanak a megfelelő védekezésre és a szemkárosodás megelőzésére.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!