Többen is a Semmelweis Szemészeti Klinikáján kötöttek ki a részleges napfogyatkozás után

Az augusztus 12-i részleges napfogyatkozás után közel egy tucat ember jelentkezett szempanaszokkal a Semmelweis Egyetem Mária utcai Szemészeti Klinikáján – közölte az intézmény a 24.hu megkeresésére.

Csaknem egy tucat embernél jelentkeztek szemészeti panaszok a részleges napfogyatkozás megfigyelését követően

Fotó: Samuel de Roman / Anadolu / AFP

A részleges napfogyatkozás után káprázásra és szemszárazságra panaszkodtak

A Semmelweis Egyetem tájékoztatása szerint a klinikát közel egy tucat beteg kereste fel kifejezetten a napfogyatkozást követően jelentkező szempanaszok miatt. Az érintettek elsősorban káprázásról és szemszárazságról számoltak be.

Egy páciensnél retinaelváltozást is találtak az orvosok, az egyetem közlése szerint azonban ez az elváltozás átmenetinek bizonyult.

Az intézmény szerint a tapasztalatok azt mutatják, hogy a napfogyatkozás szemészeti veszélyei ma már szélesebb körben ismertek, ezért az emberek nagyobb figyelmet fordítanak a megfelelő védekezésre és a szemkárosodás megelőzésére.