Közeleg a részleges napfogyatkozás: innen lesz a leglátványosabb a 86 százalékos takarás

A Kisalföld emlékeztet rá, hogy augusztus 12-én késő délután részleges napfogyatkozás lesz látható Magyarországról. A jelenség során a Hold részben eltakarja a Napot, de a fedés mértéke az ország különböző pontjain eltérő lesz.

Részleges napfogyatkozás - Fotó: SANKA VIDANAGAMA / AFP

Ilyet csak ritkán láthatunk, közeleg az augusztusi napfogyatkozás

A lap szerint nyugat felé haladva egyre nagyobb lesz a fedés mértéke: míg Nyíregyházán körülbelül 40 százalékos, Budapesten mintegy 70 százalékos, Sopron térségében pedig akár 86 százalékos takarást is megfigyelhetnek az érdeklődők.

A Kisalföldnek nyilatkozó Gergácz Roland, a Magyar Csillagászati Egyesület Stella Sopron csoportjának tagja arra hívta fel a figyelmet, hogy a megfigyelés helyszíne kulcsfontosságú. Mivel a jelenség napnyugta előtt következik be, Sopron belvárosából a magas épületek miatt nem lesz ideális a kilátás. Jó választás lehet ugyanakkor az Ó Hubertusz kilátó környéke vagy a Sopron Plaza felső parkolója, míg a magasabban fekvő kilátóknál a Lőverek és az Alpok részben takarhatják a látóhatárt.

Aki még jobb rálátást szeretne, annak a városon kívüli, magasabban fekvő, nyílt területeket ajánlják.

A portál azt is írja, hogy a Fertő Hanság Nemzeti Park Igazgatóság és a Stella Sopron csillagászati csoport közös megfigyelést szervez a fertőújlaki Borsodi kilátónál, ahol szakértők segítségével követhetik nyomon az érdeklődők a jelenséget.

A Kisalföld felidézi, hogy Magyarországról legutóbb 1999. augusztus 11-én volt látható teljes napfogyatkozás, a következő ilyen eseményre pedig várhatóan 2081. szeptember 3-án kerül sor.

A csillagászok ugyanakkor ismét felhívják a figyelmet arra, hogy a Napba kizárólag megfelelő védőeszközzel szabad belenézni. Speciális napszűrő használata nélkül a megfigyelés maradandó szemkárosodást okozhat.