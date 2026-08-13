Kiderült, mikor jön a következő napfogyatkozás, durvább lesz mint az idei

Ha lemaradt az idei égi látványosságról, ne bánkódjon, ugyanis jövőre újabb napfogyatkozásnak lehetünk szemtanúi. A ritka jelenség során a Hold közvetlenül a Föld és a Nap közé kerül, és teljesen eltakarja a Nap felszínét.
A NASA a honlapján azt írja, 2027. augusztus 2-án újabb teljes napfogyatkozás lesz, emellett több helyen részleges napfogyatkozást lehet majd megfigyelni.
Teljes napfogyatkozás
- Dél-Spanyolországban,
- Észak-Afrikában (beleértve Marokkót, Algériát, Tunéziát, Líbiát és Egyiptomot),
- Szaúd-Arábiában
- és Jemenben.
Részleges napfogyatkozás
- Európa nagy részén,
- Afrika nagy részén,
- a Közel-Keleten,
- Délkelet-Ázsiában,
- Kelet-Kanadában,
- az Egyesült Államok északi Maine államában,
- valamint az Atlanti- és az Indiai-óceánban.
A teljes sötétség útjába olyan városok esnek, mint a spanyolországi Cádiz, a marokkói Tanger, Gibraltár, a líbiai Bengázi, az egyiptomi Luxor és a szaúd-arábiai Dzsiddah.
A leglátványosabb helyszínnek Egyiptom ígérkezik.
A Luxor környékén megfigyelhető teljes napfogyatkozás várhatóan körülbelül 6 perc 22 másodpercig tart majd, ami a 21. század egyik leghosszabb teljes napfogyatkozása lehet.
Szaúd-Arábia déli részén, például Abha térségében mintegy 6 percig tarthat a teljes sötétség, Dzsiddában és a nyugati partvidék egyes részein pedig körülbelül 5 perc 50 másodpercig – írja az Independent.
A megfigyeléshez természetesen speciális védőszemüveget vagy megfelelő szűrővel ellátott távcsövet kell használni.
A különleges égi esemény azért is figyelemre méltó, mert a 2026. augusztus 12-i napfogyatkozás teljes fázisa legfeljebb 2 perc 18 másodpercig tartott, míg a következő évben ennek többszöröse, több mint 6 perc áll majd rendelkezésre a teljes napfogyatkozás megfigyelésére.
A leglenyűgözőbb képek a 2026-os napfogyatkozásról
Augusztus 12-én Európa egy részén teljes napfogyatkozás volt látható, míg máshol - köztük Magyarországon is - részleges napfogyatkozás volt. Az idei napfogyatkozás különösen látványosan alakult, a legjobb képekből készítettünk egy gyűjtést. Az Origo stábja a Svábhegyi Csillagvizsgálónál követte a különleges égi jelenséget.