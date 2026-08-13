Kiderült, mikor jön a következő napfogyatkozás, durvább lesz mint az idei

Ha lemaradt az idei égi látványosságról, ne bánkódjon, ugyanis jövőre újabb napfogyatkozásnak lehetünk szemtanúi. A ritka jelenség során a Hold közvetlenül a Föld és a Nap közé kerül, és teljesen eltakarja a Nap felszínét.

A következő teljes napfogyatkozás 2027. augusztus 2-án lesz

Fotó: Jaime REINA / AFP

A NASA a honlapján azt írja, 2027. augusztus 2-án újabb teljes napfogyatkozás lesz, emellett több helyen részleges napfogyatkozást lehet majd megfigyelni.

Teljes napfogyatkozás

Dél-Spanyolországban,

Észak-Afrikában (beleértve Marokkót, Algériát, Tunéziát, Líbiát és Egyiptomot),

Szaúd-Arábiában

és Jemenben.

Részleges napfogyatkozás

Európa nagy részén,

Afrika nagy részén,

a Közel-Keleten,

Délkelet-Ázsiában,

Kelet-Kanadában,

az Egyesült Államok északi Maine államában,

valamint az Atlanti- és az Indiai-óceánban.

A teljes sötétség útjába olyan városok esnek, mint a spanyolországi Cádiz, a marokkói Tanger, Gibraltár, a líbiai Bengázi, az egyiptomi Luxor és a szaúd-arábiai Dzsiddah.

A leglátványosabb helyszínnek Egyiptom ígérkezik.

A Luxor környékén megfigyelhető teljes napfogyatkozás várhatóan körülbelül 6 perc 22 másodpercig tart majd, ami a 21. század egyik leghosszabb teljes napfogyatkozása lehet.

Szaúd-Arábia déli részén, például Abha térségében mintegy 6 percig tarthat a teljes sötétség, Dzsiddában és a nyugati partvidék egyes részein pedig körülbelül 5 perc 50 másodpercig – írja az Independent.

Fotó: FETHI BELAID / AFP

A megfigyeléshez természetesen speciális védőszemüveget vagy megfelelő szűrővel ellátott távcsövet kell használni.

A különleges égi esemény azért is figyelemre méltó, mert a 2026. augusztus 12-i napfogyatkozás teljes fázisa legfeljebb 2 perc 18 másodpercig tartott, míg a következő évben ennek többszöröse, több mint 6 perc áll majd rendelkezésre a teljes napfogyatkozás megfigyelésére.

A leglenyűgözőbb képek a 2026-os napfogyatkozásról

Augusztus 12-én Európa egy részén teljes napfogyatkozás volt látható, míg máshol - köztük Magyarországon is - részleges napfogyatkozás volt. Az idei napfogyatkozás különösen látványosan alakult, a legjobb képekből készítettünk egy gyűjtést. Az Origo stábja a Svábhegyi Csillagvizsgálónál követte a különleges égi jelenséget.