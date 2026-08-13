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napfogyatkozás

Kiderült, mikor jön a következő napfogyatkozás, durvább lesz mint az idei

50 perce
Olvasási idő: 5 perc
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Aki lemaradt a 2026-os napfogyatkozásról, annak nem kell sokáig várnia a következő igazán különleges égi jelenségre. 2027-ben újabb napfogyatkozás jön, ami több országban is látható lesz, valahol pedig több mint hat percen át tart majd a teljes sötétség.
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napfogyatkozásrészleges napfogyatkozásTeljes napfogyatkozás

Ha lemaradt az idei égi látványosságról, ne bánkódjon, ugyanis jövőre újabb napfogyatkozásnak lehetünk szemtanúi. A ritka jelenség során a Hold közvetlenül a Föld és a Nap közé kerül, és teljesen eltakarja a Nap felszínét.

The Sun's corona glows as the Moon completely blocks the Sun during the totality phase of the total solar eclipse as seen from Arenal beach in Llucmajor, on the Balearic island of Mallorca, on August 12, 2026. Millions of Europeans contemplated the sky in awe today during a rare total solar eclipse that will plunge a swathe of Spain into an eerie daytime darkness. The shadow cast when the Moon covers the Sun began in Russia's remote Arctic north at around 1700 GMT and continued in an arc through Greenland and Iceland. Spain is where most people viewed the total eclipse, which crossed the country diagonally from the northern Atlantic coast to the Mediterranean Sea, where it vanished at around 1830 GMT. (Photo by Jaime REINA / AFP), napfogyatkozás
A következő teljes napfogyatkozás 2027. augusztus 2-án lesz
Fotó: Jaime REINA / AFP

A NASA a honlapján azt írja, 2027. augusztus 2-án újabb teljes napfogyatkozás lesz, emellett több helyen részleges napfogyatkozást lehet majd megfigyelni.

Teljes napfogyatkozás

  • Dél-Spanyolországban,
  • Észak-Afrikában (beleértve Marokkót, Algériát, Tunéziát, Líbiát és Egyiptomot),
  • Szaúd-Arábiában
  • és Jemenben.

Részleges napfogyatkozás

  • Európa nagy részén,
  • Afrika nagy részén,
  • a Közel-Keleten,
  • Délkelet-Ázsiában,
  • Kelet-Kanadában,
  • az Egyesült Államok északi Maine államában,
  • valamint az Atlanti- és az Indiai-óceánban.

A teljes sötétség útjába olyan városok esnek, mint a spanyolországi Cádiz, a marokkói Tanger, Gibraltár, a líbiai Bengázi, az egyiptomi Luxor és a szaúd-arábiai Dzsiddah.

A leglátványosabb helyszínnek Egyiptom ígérkezik.

A Luxor környékén megfigyelhető teljes napfogyatkozás várhatóan körülbelül 6 perc 22 másodpercig tart majd, ami a 21. század egyik leghosszabb teljes napfogyatkozása lehet.

Szaúd-Arábia déli részén, például Abha térségében mintegy 6 percig tarthat a teljes sötétség, Dzsiddában és a nyugati partvidék egyes részein pedig körülbelül 5 perc 50 másodpercig – írja az Independent.

A partial solar eclipse is seen at Soliman Beach in Tunisia's Nabeul province on August 12, 2026. One of nature's greatest spectacles –- a rare total solar eclipse –- cast its shadow on August 12, briefly turning day into night in Russia's remote Arctic north and western Iceland before heading towards mainland Europe. Supplies of special viewing glasses were in high demand, with huge crowds turning out to watch a partial eclipse across Europe, with the event also visible in Canada, the northern United States and northwest Africa. (Photo by FETHI BELAID / AFP)
Fotó: FETHI BELAID / AFP

A megfigyeléshez természetesen speciális védőszemüveget vagy megfelelő szűrővel ellátott távcsövet kell használni.

A különleges égi esemény azért is figyelemre méltó, mert a 2026. augusztus 12-i napfogyatkozás teljes fázisa legfeljebb 2 perc 18 másodpercig tartott, míg a következő évben ennek többszöröse, több mint 6 perc áll majd rendelkezésre a teljes napfogyatkozás megfigyelésére.

A leglenyűgözőbb képek a 2026-os napfogyatkozásról

Augusztus 12-én Európa egy részén teljes napfogyatkozás volt látható, míg máshol - köztük Magyarországon is - részleges napfogyatkozás volt. Az idei napfogyatkozás különösen látványosan alakult, a legjobb képekből készítettünk egy gyűjtést. Az Origo stábja a Svábhegyi Csillagvizsgálónál követte a különleges égi jelenséget.

 

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