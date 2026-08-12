Nagyvárosban élsz? Ezekről a helyekről lesz a legszebb a napfogyatkozás

- Naplemente idején, 19:20 és 20:00 óra között lesz látható hazánkból a napfogyatkozás.
- A legnagyobb részben Sopron felett takarja ki a Hold a Napot, míg Budapesten 60 százalék körüli, a keleti országrészben pedig 39 százalékos lesz a takarás.
- A legnagyobb élményt a Balaton északi-partján szemlélődve élhetjük át.
Naplemente előtt, alacsony napállásnál lesz megfigyelhető hazánkból a napfogyatkozás, így érdemes jól megválasztani a helyet, ahonnan meg akarjuk szemlélni az égi jelenséget. Magyarországról 19 óra 20 perc körül kezdi kitakarni a Hold a Napot, és a napfogyatkozás nagyjából 20 óráig, a nap lementéig tart. Alább megmutatjuk, hogy az ország különböző térségeiben melyek azok a helyszínek, ahonnan a legtisztább kilátás nyílik a nyugati-északnyugati horizontra.
Honnan lesz jól látható a napfogyatkozás?
A napfogyatkozás Sopronból lesz a legszebb, ott ugyanis több mint 80 százalékban takarja majd ki a Hold a Napot. Budapesten nagyjából 60 százalékos lesz a takarás, míg a legkevésbé az ország keleti részén lesz élvezhető a látvány. Mutatjuk, melyik országrészben hova lesz érdemes menni, hogy a legtisztább kilátás nyíljon a lenyugvó Napra.
Budapest
A fővárosban több helyszín is akad, ahonnan tökéletes rálátás nyílik a nyugati-északnyugati égboltra. A legideálisabb választás a Gellért-hegy és a citadella nyugat felé nyíló panorámájával, de szintén jó választás a Kopaszi-gát és a Hármashatár-hegy. Ezenkívül a budai Duna-partól, a Bem rakpartról és a Batthyány tér környékéről is élvezhető látványt nyújt a napfogyatkozás.
Sopron
Sopronból lesz a legjobb az eget szemlélni, különösen a Károly-kilátóból. Ezenkívül a Dalos-hegyen és a várostól nyugatra fekvő mezőkön barangolva is gyönyörű kilátás nyílik majd a nyugati égboltra. Szintén előny a városban, hogy a Nap itt valamivel később nyugszik le, így hosszabb ideig élvezhető a napfogyatkozás, és mivel az égitest magasabban lesz, a házak, fák, valamint az egyéb épületek kevésbé takarják majd ki azt.
Balatoni térség
A magyar tenger térségében a északi part a legjobb választás, innen szemlélve ugyanis a Nap a tó fölött nyugszik majd le. A legkiválóbb helyek a szemléhez a Tihanyi félsziget, Badacsony térsége, a Szigligeti vár, illetve Csobánc. Ha a déli parton vagyunk és nem mennénk át a túloldalra, akkor Fonyód és Balatonboglár ígérkezik a legjobb választásnak.
Csak szemüveggel nézd
Napfogyatkozás során tilos a Napba nézni, ellenkező esetben maradandó látáskárosodást szenvedhetünk. A jelenséget szigorúan csak ISO 12312-2 szabványnak megfelelő napfogyatkozás-néző szemüveggel lehet szemlélni. Fényképezőgép vagy távcső használata esetén szintén elengedhetetlen a napszűrő alkalmazása.
Szeged
Az ország déli részén, Szeged városának térségében a Fehér-tó környéke, a városról nyugatra fekvő mezőgazdasági területek, valamint a Tisza-part a legjobb helyszín arra, hogy végignézzük a napfogyatkozást. Jó hír, hogy az Alföldön kevés a természetes akadály, ezért könnyű tiszta nyugati horizontot találni.
Debrecen
Lévén, hogy az ország keleti részéről van szó, Debrecenből kevésbé lesz látványos a napfogyatkozás. A takarás nagyjából 39 százalékos lesz, amit ha tisztán akarunk látni, érdemes a Nagyerdő nyílt részeire, a várostól nyugatra fekvő mezőkre, vagy a Bánki-tó környékére mennünk.
Rangsor, avagy mely helyszínek nyújtják a legjobb élményt
- Badacsony vagy Szigliget – a Nap a Balaton fölött, hegytetőről nézve.
- Tihanyi-félsziget – különleges panoráma a tóra.
- Gellért-hegy (Budapest) – városi panoráma napfogyatkozással.
- Károly-kilátó (Sopron) – nyugati fekvés és magaslat.
- Alföldi mezők Szeged vagy Debrecen környékén – akadálytalan horizont.
Mikor lesz teljes napfogyatkozás Magyarországon?
Teljes napfogyatkozás utoljára 1999. augusztus 11-én volt hazánkban, akkor többek között a Balaton térsége felett haladt át a teljesség sávja. Magyarországról legközelebb csak 2081. szeptember 3-án lesz megtapasztalható a látvány, ám Európa más területein az idei, illetve a jövő évi teljes napfogyatkozás is látható lesz. Idén a hozzánk legközelebbi helyszín Észak-Spanyolország, azon belül Bilbao és Burgos környéke, 2027. augusztus 2-án pedig a dél-spanyolországi Málaga és Cádiz térsége lesz. Habár Dél-Spanyolország messzebb van tőlünk, jobban megéri várni, hiszen elővételben a repülőjegy és a szállás is olcsóbb, valamint jövőre napközben lesz napfogyatkozás, így a Nap magasabb lesz az égen, és a teljesség is több percig tart majd.
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