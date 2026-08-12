Nagyvárosban élsz? Ezekről a helyekről lesz a legszebb a napfogyatkozás

Naplemente idején, 19:20 és 20:00 óra között lesz látható hazánkból a napfogyatkozás.

A legnagyobb részben Sopron felett takarja ki a Hold a Napot, míg Budapesten 60 százalék körüli, a keleti országrészben pedig 39 százalékos lesz a takarás.

A legnagyobb élményt a Balaton északi-partján szemlélődve élhetjük át.

Naplemente előtt, alacsony napállásnál lesz megfigyelhető hazánkból a napfogyatkozás, így érdemes jól megválasztani a helyet, ahonnan meg akarjuk szemlélni az égi jelenséget. Magyarországról 19 óra 20 perc körül kezdi kitakarni a Hold a Napot, és a napfogyatkozás nagyjából 20 óráig, a nap lementéig tart. Alább megmutatjuk, hogy az ország különböző térségeiben melyek azok a helyszínek, ahonnan a legtisztább kilátás nyílik a nyugati-északnyugati horizontra.

Napfogyatkozás planetáriumból nézve

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Honnan lesz jól látható a napfogyatkozás?

A napfogyatkozás Sopronból lesz a legszebb, ott ugyanis több mint 80 százalékban takarja majd ki a Hold a Napot. Budapesten nagyjából 60 százalékos lesz a takarás, míg a legkevésbé az ország keleti részén lesz élvezhető a látvány. Mutatjuk, melyik országrészben hova lesz érdemes menni, hogy a legtisztább kilátás nyíljon a lenyugvó Napra.

Budapest

Gellért-hegy, Budapest

Fotó: Shutterstock

A fővárosban több helyszín is akad, ahonnan tökéletes rálátás nyílik a nyugati-északnyugati égboltra. A legideálisabb választás a Gellért-hegy és a citadella nyugat felé nyíló panorámájával, de szintén jó választás a Kopaszi-gát és a Hármashatár-hegy. Ezenkívül a budai Duna-partól, a Bem rakpartról és a Batthyány tér környékéről is élvezhető látványt nyújt a napfogyatkozás.

Sopron

Károly-kilátó, Sopron

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Sopronból lesz a legjobb az eget szemlélni, különösen a Károly-kilátóból. Ezenkívül a Dalos-hegyen és a várostól nyugatra fekvő mezőkön barangolva is gyönyörű kilátás nyílik majd a nyugati égboltra. Szintén előny a városban, hogy a Nap itt valamivel később nyugszik le, így hosszabb ideig élvezhető a napfogyatkozás, és mivel az égitest magasabban lesz, a házak, fák, valamint az egyéb épületek kevésbé takarják majd ki azt.

Balatoni térség

Tihanyi félsziget

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A magyar tenger térségében a északi part a legjobb választás, innen szemlélve ugyanis a Nap a tó fölött nyugszik majd le. A legkiválóbb helyek a szemléhez a Tihanyi félsziget, Badacsony térsége, a Szigligeti vár, illetve Csobánc. Ha a déli parton vagyunk és nem mennénk át a túloldalra, akkor Fonyód és Balatonboglár ígérkezik a legjobb választásnak.

Csak szemüveggel nézd Napfogyatkozás során tilos a Napba nézni, ellenkező esetben maradandó látáskárosodást szenvedhetünk. A jelenséget szigorúan csak ISO 12312-2 szabványnak megfelelő napfogyatkozás-néző szemüveggel lehet szemlélni. Fényképezőgép vagy távcső használata esetén szintén elengedhetetlen a napszűrő alkalmazása.

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