Lemaradtál a napfogyatkozásról? Nézd meg nálunk - galéria

A napfogyatkozás Magyarország különböző pontjain 19 óra 21 és 19 óra 25 perc között kezdődött, és napnyugtáig lehetett megfigyelni. A pontos kezdési idő és a Nap kitakarásának mértéke a megfigyelés helyszínétől függött.
Magyarországról is látványos volt a napfogyatkozás
A Vega Csillagászati Egyesület adatai szerint a részleges napfogyatkozás kezdete és maximuma országrészenként néhány perccel eltért. A nyugati országrészben hosszabb ideig lehetett megfigyelni a jelenséget, mivel ott később nyugodott le a Nap.
Aki lemaradt a ritka égi jelenségről, az Origo galériájában megnézheti a napfogyatkozás legszebb pillanatait és a látványos felvételeket.
Európa több országában ennél is látványosabb volt a jelenség, ugyanis a teljes napfogyatkozás útvonala is érintette a kontinenst.
Milliók várták Európában a teljes napfogyatkozást
Spanyolországban és Izlandon hatalmas tömegek gyűltek össze a teljes napfogyatkozás miatt. A spanyol hatóságok szerint akár hatmillió látogató érkezhetett a jelenség útvonalán fekvő északi területekre, valamint a Baleár-szigetekre.
Izlandra, amelynek lakossága mintegy 400 ezer fő, akár 80 ezer látogatót is vártak.
A spanyolországi Gandesa településén mintegy 2300 ember gyűlt össze egy kijelölt megfigyelési ponton. A teljes sötétség itt 84 másodpercig tartott.
Spanyolországban különösen látványos körülmények között lehetett megfigyelni a jelenséget, mivel a teljes napfogyatkozás közvetlenül napnyugta előtt következett be.
Izlandról szintén teljes napfogyatkozást lehetett látni: a Hold teljesen eltakarta a Napot, amelynek fénye a Hold sötét korongja körül rajzolódott ki.
Az eclipse-szemüvegekért is nagy volt a verseny
A jelenség az Egyesült Királyságban is hatalmas érdeklődést váltott ki. Edinburghben több százan gyűltek össze a Calton Hillen, ahonnan megfelelő időjárási körülmények között jó kilátás nyílt a napfogyatkozásra.
Az Edinburgh-i Csillagászati Társaság 500 pár speciális szemüveget osztott ki, de sok érdeklődőnek már nem jutott. A helyszíni beszámolók szerint a szemüvegek szinte aranyat értek, azok pedig, akiknek sikerült szerezniük, megosztották másokkal.
A cornwalli Porthcothan strandján tapssal és éljenzéssel fogadták, amikor a Hold elkezdett elhaladni a Nap előtt. Ott is sokan kerestek speciális szemüveget. Egy kislány végül kölcsönkapott egy párt, így ő is megfigyelhette a különleges jelenséget.
A napfogyatkozásról készült galériánkban azok is megnézhetik a legszebb pillanatokat, akik személyesen nem tudták követni az égi eseményt.