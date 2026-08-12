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magyarország

Lemaradtál a napfogyatkozásról? Nézd meg nálunk - galéria

20 perce
Olvasási idő: 5 perc
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Szerda este Magyarországról is megfigyelhető volt a különleges égi jelenség, miközben Európa több pontján teljes sötétség borult a tájra. A napfogyatkozás legszebb pillanatait azok is megnézhetik, akik lemaradtak a jelenségről: galériánkban összegyűjtöttük a látványos felvételeket.
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magyarországnapfogyatkozásnapégi jelenség

A napfogyatkozás Magyarország különböző pontjain 19 óra 21 és 19 óra 25 perc között kezdődött, és napnyugtáig lehetett megfigyelni. A pontos kezdési idő és a Nap kitakarásának mértéke a megfigyelés helyszínétől függött.

Napfogyatkozás: Magyarországról is látványos volt
Napfogyatkozás: Magyarországról is látványos volt  Fotó: FREDRIK SANDBERG / TT NEWS AGENCY

Magyarországról is látványos volt a napfogyatkozás

A Vega Csillagászati Egyesület adatai szerint a részleges napfogyatkozás kezdete és maximuma országrészenként néhány perccel eltért. A nyugati országrészben hosszabb ideig lehetett megfigyelni a jelenséget, mivel ott később nyugodott le a Nap.

Aki lemaradt a ritka égi jelenségről, az Origo galériájában megnézheti a napfogyatkozás legszebb pillanatait és a látványos felvételeket.

részleges napfogyatkozás Hollandiában, részlegesnapfogyatkozás
részleges napfogyatkozás Németországban, részlegesnapfogyatkozás
részleges napfogyatkozás Belgiumban, részlegesnapfogyatkozás
részleges napfogyatkozás Svédországban, részlegesnapfogyatkozás
részleges napfogyatkozás Belgiumban, részlegesnapfogyatkozás
részleges napfogyatkozás Svédországban, részlegesnapfogyatkozás
A teljes napfogyatkozás képe, amint a Hold elhalad a Föld és a Nap között, az Ambassador Ambition круизhajó fedélzetéről, Grönland partjainál. Kép ​​dátuma: 2026. augusztus 12., szerda. A view of the total eclipse, as the Moon passes between the Earth an
részleges napfogyatkozás USA, részlegesnapfogyatkozás
részleges napfogyatkozás Svédországban, részlegesnapfogyatkozás
részleges napfogyatkozás Egyesült Királyságban, részlegesnapfogyatkozás
részleges napfogyatkozás Lengyelországban, részlegesnapfogyatkozás
részleges napfogyatkozás Németországban, részlegesnapfogyatkozás
A teljes napfogyatkozás képe, amint a Hold elhalad a Föld és a Nap között, az Ambassador Ambition круизhajó fedélzetéről, Grönland partjainál. Kép ​​dátuma: 2026. augusztus 12., szerda. A view of the total eclipse, as the Moon passes between the Earth an
részleges napfogyatkozás az Egyesült Királyságban, részlegesnapfogyatkozás
részleges napfogyatkozás Németországban, részlegesnapfogyatkozás
A teljes napfogyatkozás képe, amint a Hold elhalad a Föld és a Nap között, az Ambassador Ambition круизhajó fedélzetéről, Grönland partjainál. Kép ​​dátuma: 2026. augusztus 12., szerda. A view of the total eclipse, as the Moon passes between the Earth an
részleges napfogyatkozás Spanyolországban, részlegesnapfogyatkozás
részleges napfogyatkozás Franciaországban, részlegesnapfogyatkozás
részleges napfogyatkozás Belgiumban, részlegesnapfogyatkozás
részleges napfogyatkozás Magyarországon, részlegesnapfogyatkozás
részleges napfogyatkozás Belgiumban, részlegesnapfogyatkozás
részleges napfogyatkozás Olaszországban, részlegesnapfogyatkozás
Galéria: Napfogyatkozás 2026: elképesztően látványos képeken a különleges égi jelenség
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Napfogyatkozás 2026: elképesztően látványos képeken a különleges égi jelenség

Európa több országában ennél is látványosabb volt a jelenség, ugyanis a teljes napfogyatkozás útvonala is érintette a kontinenst.

Milliók várták Európában a teljes napfogyatkozást

Spanyolországban és Izlandon hatalmas tömegek gyűltek össze a teljes napfogyatkozás miatt. A spanyol hatóságok szerint akár hatmillió látogató érkezhetett a jelenség útvonalán fekvő északi területekre, valamint a Baleár-szigetekre.

Izlandra, amelynek lakossága mintegy 400 ezer fő, akár 80 ezer látogatót is vártak.

A spanyolországi Gandesa településén mintegy 2300 ember gyűlt össze egy kijelölt megfigyelési ponton. A teljes sötétség itt 84 másodpercig tartott.

Spanyolországban különösen látványos körülmények között lehetett megfigyelni a jelenséget, mivel a teljes napfogyatkozás közvetlenül napnyugta előtt következett be.

Izlandról szintén teljes napfogyatkozást lehetett látni: a Hold teljesen eltakarta a Napot, amelynek fénye a Hold sötét korongja körül rajzolódott ki.

Az eclipse-szemüvegekért is nagy volt a verseny

A jelenség az Egyesült Királyságban is hatalmas érdeklődést váltott ki. Edinburghben több százan gyűltek össze a Calton Hillen, ahonnan megfelelő időjárási körülmények között jó kilátás nyílt a napfogyatkozásra.

Az Edinburgh-i Csillagászati Társaság 500 pár speciális szemüveget osztott ki, de sok érdeklődőnek már nem jutott. A helyszíni beszámolók szerint a szemüvegek szinte aranyat értek, azok pedig, akiknek sikerült szerezniük, megosztották másokkal.

A cornwalli Porthcothan strandján tapssal és éljenzéssel fogadták, amikor a Hold elkezdett elhaladni a Nap előtt. Ott is sokan kerestek speciális szemüveget. Egy kislány végül kölcsönkapott egy párt, így ő is megfigyelhette a különleges jelenséget.

A napfogyatkozásról készült galériánkban azok is megnézhetik a legszebb pillanatokat, akik személyesen nem tudták követni az égi eseményt.

 

 

Részleges napfogyatkozás 2026
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