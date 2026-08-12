Lemaradtál a napfogyatkozásról? Nézd meg nálunk - galéria

Európa több országában ennél is látványosabb volt a jelenség, ugyanis a teljes napfogyatkozás útvonala is érintette a kontinenst.

Milliók várták Európában a teljes napfogyatkozást

Spanyolországban és Izlandon hatalmas tömegek gyűltek össze a teljes napfogyatkozás miatt. A spanyol hatóságok szerint akár hatmillió látogató érkezhetett a jelenség útvonalán fekvő északi területekre, valamint a Baleár-szigetekre.

Izlandra, amelynek lakossága mintegy 400 ezer fő, akár 80 ezer látogatót is vártak.

A spanyolországi Gandesa településén mintegy 2300 ember gyűlt össze egy kijelölt megfigyelési ponton. A teljes sötétség itt 84 másodpercig tartott.

Spanyolországban különösen látványos körülmények között lehetett megfigyelni a jelenséget, mivel a teljes napfogyatkozás közvetlenül napnyugta előtt következett be.

Izlandról szintén teljes napfogyatkozást lehetett látni: a Hold teljesen eltakarta a Napot, amelynek fénye a Hold sötét korongja körül rajzolódott ki.

Az eclipse-szemüvegekért is nagy volt a verseny

A jelenség az Egyesült Királyságban is hatalmas érdeklődést váltott ki. Edinburghben több százan gyűltek össze a Calton Hillen, ahonnan megfelelő időjárási körülmények között jó kilátás nyílt a napfogyatkozásra.

Az Edinburgh-i Csillagászati Társaság 500 pár speciális szemüveget osztott ki, de sok érdeklődőnek már nem jutott. A helyszíni beszámolók szerint a szemüvegek szinte aranyat értek, azok pedig, akiknek sikerült szerezniük, megosztották másokkal.

A cornwalli Porthcothan strandján tapssal és éljenzéssel fogadták, amikor a Hold elkezdett elhaladni a Nap előtt. Ott is sokan kerestek speciális szemüveget. Egy kislány végül kölcsönkapott egy párt, így ő is megfigyelhette a különleges jelenséget.