Jön a napfogyatkozás – mutatjuk, mikor, hol és hogyan érdemes nézni

A magyarországi részleges napfogyatkozás országszerte 19 óra 21 és 19 óra 25 perc között kezdődik, majd egészen napnyugtáig követhető lesz. A jelenség időpontja és a Nap elfedett részének nagysága attól függ, Magyarország melyik pontjáról figyeljük az égboltot.
Napfogyatkozás jön szerdán, Magyarországról is látványos lesz
A Vega Csillagászati Egyesület adatai szerint a részleges napfogyatkozás kezdete és maximumának időpontja országrészenként néhány perccel eltér. A legnagyobb különbséget azonban az adja, hogy nyugaton később nyugszik le a Nap, így ott tovább és nagyobb takarással lesz megfigyelhető a jelenség.
Részleges napfogyatkozás Magyarországon
A fontosabb időpontok magyar nyári idő szerint:
- Sopron: kezdés 19:22, maximum 20:08
- Szombathely: 19:23, maximum 20:07
- Zalaegerszeg: 19:24, maximum 20:05
- Győr: 19:22, maximum 20:04
- Nagykanizsa: 19:24, maximum 20:03
- Kaposvár: 19:24, maximum 20:00
- Budapest: 19:22, maximum 19:58
- Pécs: 19:24, maximum 19:57
- Dabas: 19:22, maximum 19:56
- Kecskemét: 19:23, maximum 19:54
- Miskolc: 19:21, maximum 19:52
- Szeged: 19:24, maximum 19:50
- Nagymágocs: 19:23, maximum 19:50
- Nyíregyháza: 19:21, maximum 19:48
- Debrecen: 19:21, maximum 19:47
Nyugat felé haladva egyre nagyobb részt fed majd el a Hold a Napból. A Vega Csillagászati Egyesület számításai alapján Sopronban a napkorong mintegy 81 százaléka lesz takarásban, Budapesten körülbelül 61 százalék, Debrecenben pedig nagyjából 40 százalék.
Így lehet biztonságosan megfigyelni a napfogyatkozást
A Napba szabad szemmel a részleges napfogyatkozás alatt sem szabad nézni. A megfigyeléshez szabályos napfogyatkozás-néző szemüveg vagy megfelelő napszűrő szükséges, mert a közvetlen napfény maradandó szemkárosodást okozhat. A megfigyeléshez olyan helyet érdemes választani, ahonnan akadálytalanul látható a nyugati látóhatár.
Nagy próba elé kerülhet Európa áramhálózata a napfogyatkozás miatt
A szerdán este látható – Magyarországon részleges – napfogyatkozás tovább növelheti a nyomást az amúgy is nehéz helyzetben lévő európai villamosenergia-rendszereken. A szakértők szerint a napfény átmeneti csökkenése miatt visszaeshet a naperőművek termelése, ami újabb kihívás elé állíthatja az áramhálózatokat.
Valami furcsa történik az állatokkal napfogyatkozáskor
Amikor a Hold elfedi a Napot, az állatvilág egy része aludni tér, míg más fajok nyugtalanná vagy épp aktívabbá válnak. A napfogyatkozás azonban az emberekre is jelentős hatást gyakorol, és elképzelhető, hogy a mi szokatlan viselkedésünk a környezetünkben élő állatokra is átragad.
Részleges napfogyatkozás akkor alakul ki, amikor a Hold a Föld és a Nap közé kerül, de a megfigyelő helyéről nézve nem fedi el teljesen a napkorongot. A mostani jelenség különlegessége, hogy közvetlenül napnyugta előtt lesz látható.