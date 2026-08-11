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részleges napfogyatkozás

Jön a napfogyatkozás – mutatjuk, mikor, hol és hogyan érdemes nézni

14 perce
Olvasási idő: 6 perc
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Különleges égi jelenségre készülhetünk szerda este, amikor a Hold részben eltakarja a Napot. A napfogyatkozás Magyarország egész területéről látható lesz, de nyugaton jóval látványosabbnak ígérkezik, mint az ország keleti részén.
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A magyarországi részleges napfogyatkozás országszerte 19 óra 21 és 19 óra 25 perc között kezdődik, majd egészen napnyugtáig követhető lesz. A jelenség időpontja és a Nap elfedett részének nagysága attól függ, Magyarország melyik pontjáról figyeljük az égboltot.

Részleges napfogyatkozás lesz augusztus 12-én Magyarországon. Mutatjuk a kezdés és a maximum időpontját, valamint azt, hol lesz a legnagyobb takarás.
Részleges napfogyatkozás lesz augusztus 12-én Magyarországon. Mutatjuk a kezdés és a maximum időpontját, valamint azt, hol lesz a legnagyobb takarás (illusztráció)
Fotó: AFP

Napfogyatkozás jön szerdán, Magyarországról is látványos lesz

A Vega Csillagászati Egyesület adatai szerint a részleges napfogyatkozás kezdete és maximumának időpontja országrészenként néhány perccel eltér. A legnagyobb különbséget azonban az adja, hogy nyugaton később nyugszik le a Nap, így ott tovább és nagyobb takarással lesz megfigyelhető a jelenség.

Részleges napfogyatkozás Magyarországon

A fontosabb időpontok magyar nyári idő szerint:

  • Sopron: kezdés 19:22, maximum 20:08
  • Szombathely: 19:23, maximum 20:07
  • Zalaegerszeg: 19:24, maximum 20:05
  • Győr: 19:22, maximum 20:04
  • Nagykanizsa: 19:24, maximum 20:03
  • Kaposvár: 19:24, maximum 20:00
  • Budapest: 19:22, maximum 19:58
  • Pécs: 19:24, maximum 19:57
  • Dabas: 19:22, maximum 19:56
  • Kecskemét: 19:23, maximum 19:54
  • Miskolc: 19:21, maximum 19:52
  • Szeged: 19:24, maximum 19:50
  • Nagymágocs: 19:23, maximum 19:50
  • Nyíregyháza: 19:21, maximum 19:48
  • Debrecen: 19:21, maximum 19:47

Nyugat felé haladva egyre nagyobb részt fed majd el a Hold a Napból. A Vega Csillagászati Egyesület számításai alapján Sopronban a napkorong mintegy 81 százaléka lesz takarásban, Budapesten körülbelül 61 százalék, Debrecenben pedig nagyjából 40 százalék.

Részleges napfogyatkozás akkor alakul ki, amikor a Hold a Föld és a Nap közé kerül, de a megfigyelő helyéről nézve nem fedi el teljesen a napkorongot. A mostani jelenség különlegessége, hogy közvetlenül napnyugta előtt lesz látható.

Illustrative photo of a young woman sitting on the balcony of her flat in Nices Old Port, wearing protective glasses for the solar eclipse scheduled for 12 August 2026, Daily illustration made in Nice, France on August 2, 2026. (Photo by Amaury Cornu / Hans Lucas via AFP)
Spanyolországban teljes napfogyatkozás lesz - Fotó: AMAURY CORNU / Hans Lucas

Így lehet biztonságosan megfigyelni a napfogyatkozást

A Napba szabad szemmel a részleges napfogyatkozás alatt sem szabad nézni. A megfigyeléshez szabályos napfogyatkozás-néző szemüveg vagy megfelelő napszűrő szükséges, mert a közvetlen napfény maradandó szemkárosodást okozhat. A megfigyeléshez olyan helyet érdemes választani, ahonnan akadálytalanul látható a nyugati látóhatár.

A NASA üldözőbe veszi a napfogyatkozást, különleges küldetés indul Izlandról

Nagy próba elé kerülhet Európa áramhálózata a napfogyatkozás miatt

A szerdán este látható – Magyarországon részleges – napfogyatkozás tovább növelheti a nyomást az amúgy is nehéz helyzetben lévő európai villamosenergia-rendszereken. A szakértők szerint a napfény átmeneti csökkenése miatt visszaeshet a naperőművek termelése, ami újabb kihívás elé állíthatja az áramhálózatokat.

Valami furcsa történik az állatokkal napfogyatkozáskor

Amikor a Hold elfedi a Napot, az állatvilág egy része aludni tér, míg más fajok nyugtalanná vagy épp aktívabbá válnak. A napfogyatkozás azonban az emberekre is jelentős hatást gyakorol, és elképzelhető, hogy a mi szokatlan viselkedésünk a környezetünkben élő állatokra is átragad.

 

Részleges napfogyatkozás 2026
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