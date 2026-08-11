Jön a napfogyatkozás – mutatjuk, mikor, hol és hogyan érdemes nézni

A magyarországi részleges napfogyatkozás országszerte 19 óra 21 és 19 óra 25 perc között kezdődik, majd egészen napnyugtáig követhető lesz. A jelenség időpontja és a Nap elfedett részének nagysága attól függ, Magyarország melyik pontjáról figyeljük az égboltot.

Részleges napfogyatkozás lesz augusztus 12-én Magyarországon. Mutatjuk a kezdés és a maximum időpontját, valamint azt, hol lesz a legnagyobb takarás (illusztráció)

Fotó: AFP

Napfogyatkozás jön szerdán, Magyarországról is látványos lesz

A Vega Csillagászati Egyesület adatai szerint a részleges napfogyatkozás kezdete és maximumának időpontja országrészenként néhány perccel eltér. A legnagyobb különbséget azonban az adja, hogy nyugaton később nyugszik le a Nap, így ott tovább és nagyobb takarással lesz megfigyelhető a jelenség.

Részleges napfogyatkozás Magyarországon

A fontosabb időpontok magyar nyári idő szerint:

Sopron: kezdés 19:22, maximum 20:08

kezdés 19:22, maximum 20:08 Szombathely: 19:23, maximum 20:07

19:23, maximum 20:07 Zalaegerszeg: 19:24, maximum 20:05

19:24, maximum 20:05 Győr: 19:22, maximum 20:04

19:22, maximum 20:04 Nagykanizsa: 19:24, maximum 20:03

19:24, maximum 20:03 Kaposvár: 19:24, maximum 20:00

19:24, maximum 20:00 Budapest: 19:22, maximum 19:58

19:22, maximum 19:58 Pécs: 19:24, maximum 19:57

19:24, maximum 19:57 Dabas: 19:22, maximum 19:56

19:22, maximum 19:56 Kecskemét: 19:23, maximum 19:54

19:23, maximum 19:54 Miskolc: 19:21, maximum 19:52

19:21, maximum 19:52 Szeged: 19:24, maximum 19:50

19:24, maximum 19:50 Nagymágocs: 19:23, maximum 19:50

19:23, maximum 19:50 Nyíregyháza: 19:21, maximum 19:48

19:21, maximum 19:48 Debrecen: 19:21, maximum 19:47

Nyugat felé haladva egyre nagyobb részt fed majd el a Hold a Napból. A Vega Csillagászati Egyesület számításai alapján Sopronban a napkorong mintegy 81 százaléka lesz takarásban, Budapesten körülbelül 61 százalék, Debrecenben pedig nagyjából 40 százalék.

Spanyolországban teljes napfogyatkozás lesz - Fotó: AMAURY CORNU / Hans Lucas

Így lehet biztonságosan megfigyelni a napfogyatkozást

A Napba szabad szemmel a részleges napfogyatkozás alatt sem szabad nézni. A megfigyeléshez szabályos napfogyatkozás-néző szemüveg vagy megfelelő napszűrő szükséges, mert a közvetlen napfény maradandó szemkárosodást okozhat. A megfigyeléshez olyan helyet érdemes választani, ahonnan akadálytalanul látható a nyugati látóhatár.

Nagy próba elé kerülhet Európa áramhálózata a napfogyatkozás miatt

A szerdán este látható – Magyarországon részleges – napfogyatkozás tovább növelheti a nyomást az amúgy is nehéz helyzetben lévő európai villamosenergia-rendszereken. A szakértők szerint a napfény átmeneti csökkenése miatt visszaeshet a naperőművek termelése, ami újabb kihívás elé állíthatja az áramhálózatokat.