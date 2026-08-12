Napfogyatkozás Sopronból: különleges fotók a ritka égi jelenségről

A Hold a késő délutáni, esti órákban részben a Nap elé került, így hazánk több pontjáról is különleges látványban lehetett része azoknak, akik megfelelő időben az égboltra tekintettek.

Napfogyatkozás Sopronból: olvasónk különleges fotókat küldött Forrás: Olvasói fotó

Ilyen volt a napfogyatkozás Sopronból

A nyugati országrészben a napnyugta időpontja miatt különösen érdekes látványt nyújtott a jelenség. Sopronból is jól megfigyelhető volt a Nap részleges takarása.

Olvasónk képein most megmutatjuk, hogyan festett a napfogyatkozás Sopron felett.