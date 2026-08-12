Napfogyatkozás Sopronból: különleges fotók a ritka égi jelenségről

Szerda este Magyarországról is megfigyelhető volt a különleges égi jelenség. A napfogyatkozás Sopronban is látványos volt, olvasónk pedig fotókon örökítette meg a jelenséget.
A Hold a késő délutáni, esti órákban részben a Nap elé került, így hazánk több pontjáról is különleges látványban lehetett része azoknak, akik megfelelő időben az égboltra tekintettek.
Ilyen volt a napfogyatkozás Sopronból
A nyugati országrészben a napnyugta időpontja miatt különösen érdekes látványt nyújtott a jelenség. Sopronból is jól megfigyelhető volt a Nap részleges takarása.
Olvasónk képein most megmutatjuk, hogyan festett a napfogyatkozás Sopron felett.
Galéria: Látványos képek Sopronból: ilyen volt a részleges napfogyatkozás
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Látványos képek Sopronból: ilyen volt a részleges napfogyatkozás
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