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Napfogyatkozás Sopronból: különleges fotók a ritka égi jelenségről

2 órája
Olvasási idő: 2 perc
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Szerda este Magyarországról is megfigyelhető volt a különleges égi jelenség. A napfogyatkozás Sopronban is látványos volt, olvasónk pedig fotókon örökítette meg a jelenséget.
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A Hold a késő délutáni, esti órákban részben a Nap elé került, így hazánk több pontjáról is különleges látványban lehetett része azoknak, akik megfelelő időben az égboltra tekintettek.

Napfogyatkozás Sopronból: olvasónk különleges fotókat küldött
Napfogyatkozás Sopronból: olvasónk különleges fotókat küldött Forrás: Olvasói fotó

Ilyen volt a napfogyatkozás Sopronból

A nyugati országrészben a napnyugta időpontja miatt különösen érdekes látványt nyújtott a jelenség. Sopronból is jól megfigyelhető volt a Nap részleges takarása.

Olvasónk képein most megmutatjuk, hogyan festett a napfogyatkozás Sopron felett.

Galéria: Látványos képek Sopronból: ilyen volt a részleges napfogyatkozás
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Látványos képek Sopronból: ilyen volt a részleges napfogyatkozás

 

Részleges napfogyatkozás 2026
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